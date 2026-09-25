24 Канал собрал три жутких документальных проекта Netflix, в которых фигурируют серийные убийцы, интернет-расследования и преступление, которое десятилетиями не дает покоя.
"Американское убийство: Семья по соседству"
Год: 2020
IMDb: 7,2
Шеннан Уоттс и две ее маленькие дочери исчезают в Колорадо. Сначала все выглядит как история о пропавшей семье, но очень быстро внимание переключается на мужа Шеннан – Криса Уоттса.
Особенность фильма в том, что он почти не использует традиционных реконструкций. История состоит из реальных сообщений, видео с камер, полицейских записей и домашних видео семьи. Netflix описывает картину как исследование исчезновения Шеннан и ее детей и событий, произошедших после этого.
"Американское убийство: Семья по соседству": смотреть трейлер
"Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу"
Год: 2021
IMDb: 7,5
Лос-Анджелес 1980-х охвачен страхом из-за серии жестоких нападений и убийств. Полиция постепенно понимает, что за преступлениями стоит один человек – Ричард Рамирес, которого впоследствии назовут Ночным сталкером.
Четырехсерийный документальный проект посвящен не только самому преступнику, но и детективам, пытавшимся его найти, а также людям, пережившим его нападения. Netflix описывает сериал как историю охоты на одного из самых известных серийных убийц в истории США.
"Ночной сталкер: Охота на серийного убийцу": смотреть трейлер
"Хранители"
Год: 2017
IMDb: 8,0
В 1969 году в Балтиморе была убита монахиня и учительница Кэтрин Чесник. Дело так и осталось нераскрытым, но спустя десятилетие ее бывшие ученицы начинают собственное расследование.
Постепенно они выходят на гораздо более обширную историю – обвинения в сексуальном насилии в католической школе и возможную связь этих событий с гибелью Чесник. Netflix прямо описывает сериал как расследование старого убийства и вероятной связи со священником, которого обвиняли в насилии.
"Хранители": смотреть трейлер
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