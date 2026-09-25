24 Канал зібрав три моторошні документальні проєкти Netflix, де є серійні вбивці, інтернет-розслідування та злочин, який десятиліттями не дає спокою.
"Американське вбивство: Сім’я по сусідству"
Рік: 2020
IMDb: 7,2
Шенанн Воттс і дві її маленькі доньки зникають у Колорадо. Спочатку все виглядає як історія про зниклу родину, але дуже швидко увага переходить до чоловіка Шенанн – Кріса Воттса.
Особливість фільму в тому, що він майже не використовує традиційних реконструкцій. Історія складається з реальних повідомлень, відео з камер, поліцейських записів і домашніх відео сім’ї. Netflix описує стрічку як дослідження зникнення Шенанн та її дітей і подій, що відбулися після цього.
"Американське вбивство: Сім’я по сусідству": дивитись трейлер
"Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю"
Рік: 2021
IMDb: 7,5
Лос-Анджелес 1980-х охоплює страх через серію жорстоких нападів і вбивств. Поліція поступово розуміє, що за злочинами стоїть одна людина – Річард Рамірес, якого згодом прозвуть Нічним сталкером.
Чотирисерійний документальний проєкт концентрується не лише на самому злочинцеві, а й на детективах, які намагалися його знайти, та людях, що пережили його напади. Netflix описує серіал як історію полювання на одного з найвідоміших серійних убивць в історії США.
"Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю": дивитись трейлер
"Хранителі"
Рік: 2017
IMDb: 8,0
У 1969 році в Балтиморі вбили черницю та вчительку Кетрін Чеснік. Справа так і залишилася нерозкритою, але десятиліття потому її колишні учениці починають власне розслідування.
Поступово вони виходять на значно ширшу історію – звинувачення у сексуальному насильстві в католицькій школі та можливий зв'язок цих подій із загибеллю Чеснік. Netflix прямо описує серіал як розслідування старого вбивства та ймовірного зв'язку зі священником, якого звинувачували у насильстві.
"Хранителі": дивитись трейлер
Маємо для вас добірку містичних серіалів, які вам точно сподобаються.