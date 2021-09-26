Netflix назвал дату премьеры пятого сезона "Короны" – видеообращение главной героини
Источник:ютуб Netflix
Имелда Стонтон на ютуб-странице Netflix в видеообращении сказала, что премьера состоится в ноябре 2022 года.
В новом сезоне Имелда Стонтон будет играть главную роль в сериале – Елизавету II.
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В центре истории – семь лет жизни королевской семьи – с начала 90-х годов до 2000-го года. За это время королевская семья пережила много трудных моментов, в частности развод принца Чарльза и принцессы Анны. Кроме этого, в 1992 году в Виндзорском замке, в одной из главных резиденций королевы Великобритании, произошел пожар.
Имелда Стонтон назвала дату премьеры сериала "Корона": смотрите видеообращение онлайн
Актеры и роли пятого сезона "Короны"
- Имелда Стонтон – Елизавета II;
- Джонатан Прайс – принц Филипп;
- Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет;
- Доминик Уэст – принц Чарльз;
- Элизабет Дебики – принцесса Диана.
Награды на Эмми-2021
Напомним, что 13 июля 2021 года стало известно, что сериал и некоторых актрис сериала номинировали на самую престижную телевизионную премию Эмми-2021.
Церемония вручения главной телевизионной премии состоялась в Лос-Анджелесе 19 сентября. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград:
- "Лучший драматический сериал";
- "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" – Джош О'Коннор;
- "Лучшая женская роль в драматическом сериале" – Оливия Колман;
- "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" – Тобайас Мензис;
- "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" – Джиллиан Андерсон;
- "Лучший режиссер" (новозеландка Джесика Хоббс, которая в "Короне" сняла эпизод "Война");
- "Лучший сценарист" (Питер Морган, тоже за сценарий эпизода "Война").