Netflix назвал дату премьеры пятого сезона "Короны" – видеообращение главной героини

Имелда Стонтон на ютуб-странице Netflix в видеообращении сказала, что премьера состоится в ноябре 2022 года.

В новом сезоне Имелда Стонтон будет играть главную роль в сериале – Елизавету II.

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В центре истории – семь лет жизни королевской семьи – с начала 90-х годов до 2000-го года. За это время королевская семья пережила много трудных моментов, в частности развод принца Чарльза и принцессы Анны. Кроме этого, в 1992 году в Виндзорском замке, в одной из главных резиденций королевы Великобритании, произошел пожар.

Имелда Стонтон назвала дату премьеры сериала "Корона": смотрите видеообращение онлайн

Актеры и роли пятого сезона "Короны"

Имелда Стонтон – Елизавета II;

Джонатан Прайс – принц Филипп;

Лесли Мэнвилл – принцесса Маргарет;

Доминик Уэст – принц Чарльз;

Элизабет Дебики – принцесса Диана.

Награды на Эмми-2021

Напомним, что 13 июля 2021 года стало известно, что сериал и некоторых актрис сериала номинировали на самую престижную телевизионную премию Эмми-2021.

Церемония вручения главной телевизионной премии состоялась в Лос-Анджелесе 19 сентября. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград: