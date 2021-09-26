У новому сезоні Імельда Стонтон гратиме головну роль у серіалі – Єлизавету ІІ.
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У центрі історії – сім років життя королівської родини – з початку 90-х років до 2000-го року. За цей час королівська сім’я пережила багато важких моментів, зокрема розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. Крім цього, у 1992 році у Віндзорському замку, в одній з головних резиденцій королеви Великобританії, сталася пожежа.
Імельда Стонтон назвала дату прем’єри серіалу "Корона": дивіться відеозвернення онлайн
Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"
- Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;
- Джонатан Прайс – принц Філіп;
- Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;
- Домінік Вест – принц Чарльза;
- Елізабет Дебікі – принцеса Діана.
Нагороди на Еммі-2021
Нагадаємо, що 13 липня 2021 року стало відомо, що серіал та деяких акторок серіалу номіновано на найпрестижнішу телевізійну премію Еммі-2021.
Церемонія вручення головної телевізійної премії відбулася у Лос-Анджелесі 19 вересня. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород:
- "Найкращий драматичний серіал";
- "Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі" – Джош О’Коннор;
- "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі" – Олівія Колман;
- "Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі" – Тобайас Мензіс;
- "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі" – Джилліан Андерсон;
- "Найкращий режисер" (новозеландка Джессіка Гоббс, яка у "Короні" зняла сезон "Війна");
- "Найкращий сценарист" (Пітер Морґан, теж за сценарій сезону "Війна").