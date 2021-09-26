У новому сезоні Імельда Стонтон гратиме головну роль у серіалі – Єлизавету ІІ.

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У центрі історії – сім років життя королівської родини – з початку 90-х років до 2000-го року. За цей час королівська сім’я пережила багато важких моментів, зокрема розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. Крім цього, у 1992 році у Віндзорському замку, в одній з головних резиденцій королеви Великобританії, сталася пожежа.

Імельда Стонтон назвала дату прем’єри серіалу "Корона": дивіться відеозвернення онлайн

Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"

  • Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;
  • Джонатан Прайс – принц Філіп;
  • Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;
  • Домінік Вест – принц Чарльза;
  • Елізабет Дебікі – принцеса Діана.

Нагороди на Еммі-2021

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року стало відомо, що серіал та деяких акторок серіалу номіновано на найпрестижнішу телевізійну премію Еммі-2021.
Церемонія вручення головної телевізійної премії відбулася у Лос-Анджелесі 19 вересня. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород:

  • "Найкращий драматичний серіал";
  • "Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі" – Джош О’Коннор;
  • "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі" – Олівія Колман;
  • "Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі" – Тобайас Мензіс;
  • "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі" – Джилліан Андерсон;
  • "Найкращий режисер" (новозеландка Джессіка Гоббс, яка у "Короні" зняла сезон "Війна");
  • "Найкращий сценарист" (Пітер Морґан, теж за сценарій сезону "Війна").