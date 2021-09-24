Що відомо про новий сезон "Корони"

В п'ятому сезоні "Корони" принца Філіпа зіграє актор Джонатан Прайс, а принцесу Маргарет — Леслі Менвілл, принца Чарльза – Домінік Вест. Фільмування серіалу "Корона" від Netflix почали у липні 2021 року.

До теми "Корона" 5 сезон: Елізабет Дебікі приголомшила схожістю з принцесою Діаною – нові кадри серіалу

У майбутньому сезоні історії на нас чекає сюжет, який охоплює сім років життя королівської родини. За сценарієм з’являться також обидва принци Вільям та Гаррі. Також обіцяють показати непросту історію стосунків Чарльза та Діани.

Серіал "Корона" мала закінчитися на п'ятому сезоні, однак пізніше автор проєкту Пітер Морган вирішив повернутись до початкового плану – серіал матиме повних шість сезонів.

Хто такий Халід Абдалла

Халід Абдалла був номінований на Оскар за документальний фільм "Майдан" про революційні події в Єгипті 2011–2013 років. Актор прославився завдяки ролям у фільмах "Не брати живим" і "Кредо вбивці". Коли почалися революційні події, актор повернувся в Каїр.



Халід Абдалла / Фото Кіноріум

У "Короні" йому дісталася роль Доді Аль-Фаєда, принцесу Діану, нагадаємо, зіграє Елізабет Дебікі, зірка фільмів "Аргумент" та "Великий Гетсбі".

Продюсери "Корони" досі не говорять, чи буде показана у серіалі паризька аварія, у якій загинули принцеса Діана, Доді і їх водій Анрі Поль. Можливо, що вони вже покажуть ті події, які відбулися після трагедії.

У п'ятому сезоні все ж вистачає складних моментів з життя королівської сім'ї:

розлучення трьох з чотирьох дітей королеви Єлизавети;

скандальне інтерв'ю Діани для ВВС, у якому вона розповіла про таємниці шлюбу з Чарльзом і Каміллу Паркер-Боулз;

роман Діани з Доді, а також події, що трапилися вже після їхньої загибелі.

Що відомо про роман Доді і Діани

Роман Доді і Діани розпочався після того, як у 1997 році Леді Ді розійшлася зі своїм бойфрендом Хаснатом Ханом. Вона отримала запрошення на яхту "Джонікал" в Сен-Тропе до Аль-Файєда. Діана поїхала зі своїми синами Гаррі та Вільямом. Доді Аль-Фаєд тоді мав славу ловеласа – зустрічався з Джулією Робертс і хотів одружитися на моделі Келлі Фішер.



У Сен-Тропе, 1997 рік / Фото Vogue



​У Сен-Тропе, 1997 рік / Фото Vogue

31 серпня 1997 року принцеса Діана і Доді аль-Файєд загинули у автокатастрофі, намагаючись втекти від журналістів. Пізніше у квартирі Доді знайшли обручку з надписом – "Скажи так!". Ймовірно, він хотів освідчитися принцесі.

Читайте також Netflix показав перший кадр нового сезону "Корони" – актриса "Гаррі Поттера" в ролі Єлизавети ІІ

Нагороди на Еммі-2021

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року стало відомо, що серіал та деяких акторок серіалу номіновано на найпрестижнішу телевізійну премію Еммі-2021.

Церемонія вручення головної телевізійної премії відбулася у Лос-Анджелесі 19 вересня. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород: