Что известно о новом сезоне "Короны"
В пятом сезоне "Короны" принца Филиппа сыграет актер Джонатан Прайс, а принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл, принца Чарльза – Доминик Уэст. Съемки сериала "Корона" от Netflix начали в июле 2021 года.
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В будущем сезоне истории нас ждет сюжет, который охватывает семь лет жизни королевской семьи. По сценарию появятся также оба принца Уильям и Гарри. Также обещают показать непростую историю отношений Чарльза и Дианы.
Сериал "Корона" должна была закончиться на пятом сезоне, однако позже автор проекта Питер Морган решил вернуться к первоначальному плану – сериал будет иметь полных шесть сезонов.
Кто такой Халид Абдалла
Халид Абдалла был номинирован на Оскар за документальный фильм "Майдан" о революционных событиях в Египте 2011-2013 годов. Актер прославился благодаря ролям в фильмах "Не брать живым" и "Кредо убийцы". Когда начались революционные события, актер вернулся в Каир.
Халид Абдалла / Фото Кинориум
В "Короне" ему досталась роль Доди аль-Файеда, принцессу Диану, напомним, сыграет Элизабет Дебики, звезда фильмов "Аргумент" и "Великий Гэтсби".
Продюсеры "Короны" до сих пор не говорят, будет ли показана в сериале парижская авария, в которой погибли принцесса Диана, Доди и их водитель Анри Поль. Возможно, что они уже покажут те события, которые произошли после трагедии.
В пятом сезоне все же хватает сложных моментов из жизни королевской семьи:
- развод троих из четырех детей королевы Елизаветы;
- скандальное интервью Дианы для ВВС, в котором она рассказала о тайнах брака с Чарльзом и Камилле Паркер-Боулз;
- роман Дианы с Доди, а также события, случившиеся уже после их гибели.
Что известно о романе Доди и Дианы
Роман Доди и Дианы начался после того, как в 1997 году Леди Ди разошлась со своим бойфрендом Хаснатом Ханом. Она получила приглашение на яхту "Джоникал" в Сен-Тропе к аль-Файеду. Диана уехала со своими сыновьями Гарри и Уильямом. Доди аль-Файед тогда имел славу ловеласа – встречался с Джулией Робертс и хотел жениться на модели Келли Фишер.
В Сен-Тропе, 1997 год /Фото Vogue
В Сен-Тропе, 1997 год /Фото Vogue
31 августа 1997 года принцесса Диана и Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе, пытаясь убежать от журналистов. Позже в квартире Доди нашли обручальное кольцо с надписью "Скажи да!". Вероятно, он хотел признаться принцессе.
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Награды на Эмми-2021
Напомним, что 13 июля 2021 года стало известно, что сериал и некоторых актрис сериала номинировали на самую престижную телевизионную премию Эмми-2021. Церемония вручения главной телевизионной премии состоялась в Лос-Анджелесе 19 сентября. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград:
- "Лучший драматический сериал";
- "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" – Джош О'Коннор;
- "Лучшая женская роль в драматическом сериале – Оливия Колман;
- "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" – Тобайас Мензис;
- "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" – Джиллиан Андерсон;
- "Лучший режиссер" (новозеландка Джессика Хоббс, которая в "Короне" сняла сезон "Война");
- "Лучший сценарист" (Питер Морган, тоже за сценарий сезона "Война").