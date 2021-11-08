Два года поклонники ждали четвертый сезон. Подробности сюжета пока не рассекречиваются. К своим ролям вернутся уже известные зрителям Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Джо Кири, Калеб Маклафлин и другие.

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В новом четвертом тизере показали Калифорнию и новые события из жизни Одиннадцати. Главная героиня пишет письмо Майку. Девушка рассказывает, что уже в 185-й день в школе, она адаптировалась в новой среде и у нее появилось много друзей. Однако, больше всего ждет весенних каникул, чтобы с ним увидеться.

Это будут лучшие наши каникулы,

– пишет Одиннадцать в письме.

"Очень странные дела" 4 сезон: смотрите четвертый тизер "Добро пожаловать в Калифорнию"

Сериал "Очень странные дела" после выхода в 2016 году имеет высокие оценки телекритиков. На Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг 97%, второй – 94%, третий – 89%. Кинокритики сошлись во мнении, что "увлекательный, душераздирающий, местами жуткий сериал "Очень странные дела" действует, словно смесь, вызывающая привыкание, из фильмов Спилберга и телехитов 1980-х годов". На сайте Metacritic первому сезону присвоен рейтинг 83 из 100 на основе 32 положительных отзывов.