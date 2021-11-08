Два роки шанувальники чекали на четвертий сезон. Подробиці сюжету поки що не розсекречуються. До своїх ролей повернуться вже відомі глядачам Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфард, Джо Кірі, Калеб Маклафлін та інші.

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У новому четвертому тизері показали Каліфорнію та нові події з життя Одинадцять. Головна героїня пише листа Майку. Дівчина розказує, що вже 185-й день у школі, вона адаптувалася у новому середовищі, у неї з’явилося багато друзів. Однак, найбільше за все чекає на весняні канікули, щоб з ним побачитися.

Це будуть найкращі наші канікули,

– пише Одинадцять у листі.

"Дивні дива" 4 сезон: дивіться четвертий тизер "Ласкаво просимо у Каліфорнію"

Серіал "Дивні Дива" після виходу у 2016 році має високі оцінки телекритиків. На Rotten Tomatoes перший сезон має рейтинг 97 %, другий – 94 %, третій – 89 %. Кінокритики зійшлися на думці, що "захопливий, несамовитий, місцями страшливий серіал "Дивні Дива" діє, немов суміш, що викликає звикання, з фільмів Спілберґа і телехітів 1980-х років". На сайті Metacritic першому сезону присвоєний рейтинг 83 зі 100 на основі 32 схвальних відгуків.