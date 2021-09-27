Netflix показал первые видеокадры из долгожданной киноадаптации "Песочного Человека" Геймана

27 сентября 2021 , 19:08
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Источник:

Collider

"Песочный человек" (The Sandman) – серия комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана, издававшаяся импринтом Vertigo издательства DC Comics. На мероприятии "Тудум", которое состоялось 25 сентября, Netflix показал превью киноленты.

Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом С. Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнит Том Старридж.

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В специальном видео с первого взгляда на мероприятии "Тудум" Гейман вместе со звездами Томом Старриджем (Мечта) и Кирби Гауелл-Батистом (Смерть) представил маленькую частичку того, что фанаты могут ожидать от "Песочной человека". В общем, зрители заинтригованы сюжетом.

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Сценаристом экранизации выступит Кристофер Нолан "Бэтмениады". Шоураннер сериала – Аллан Хайнберг, который работал с сериалами "Анатомия страсти" и "Секс в большом городе".

Что известно об адаптации комиксов "Песочный человек"

Сны и их природа всегда беспокоили человека. Всем известно, сколько своей жизни мы проводим во сне, в мире образов, иллюзий и странных ситуаций. Ученые все больше и чаще исследуют эту науку и пытаются описать ее на бумаге. И одним из лучших произведений об этом феномене мы можем назвать серию комиксов Нила Геймана "Песочный человек".

По сюжету, главного героя, повелителя снов, держат в заложниках, в плену группы оккультистов 70 лет. Со временем он сбегает и пытается вернуть себе свою сущность.

Актеры и роли в фильме

  • Кирби Гавелл –  Баптист-Смерть;
  • Дженна Коулман получила роль оккультистки Джоан Константин;
  • Мейсон Александр Парк – Желание;
  • Донна Престон – Отчаяние;
  • Нив Уолш сыграет молодую Этель Криппс;
  • Джоэли Ричардсон – ее старшую версию;
  • Дэвид Тьюлис перевоплотится в роль Джона Ди, сына Этель;
  • КИО Ра – Роуз Уокер;
  • Стивен Фрай – Гилберт;
  • Разан Джаммаль – Лита Голл;
  • Сандра Джеймс Янг – Юнити Кинкейд,
  • Паттон Освальт озвучит Ворона Мэттью
  • и другие.
Автор: Наталія Гулій