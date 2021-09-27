Netflix показал первые видеокадры из долгожданной киноадаптации "Песочного Человека" Геймана
Источник:Collider
"Песочный человек" (The Sandman) – серия комиксов, созданных по сценарию Нила Геймана, издававшаяся импринтом Vertigo издательства DC Comics. На мероприятии "Тудум", которое состоялось 25 сентября, Netflix показал превью киноленты.
Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом С. Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнит Том Старридж.
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В специальном видео с первого взгляда на мероприятии "Тудум" Гейман вместе со звездами Томом Старриджем (Мечта) и Кирби Гауелл-Батистом (Смерть) представил маленькую частичку того, что фанаты могут ожидать от "Песочной человека". В общем, зрители заинтригованы сюжетом.
"Песочный человек": смотрите промо
Сценаристом экранизации выступит Кристофер Нолан "Бэтмениады". Шоураннер сериала – Аллан Хайнберг, который работал с сериалами "Анатомия страсти" и "Секс в большом городе".
Что известно об адаптации комиксов "Песочный человек"
Сны и их природа всегда беспокоили человека. Всем известно, сколько своей жизни мы проводим во сне, в мире образов, иллюзий и странных ситуаций. Ученые все больше и чаще исследуют эту науку и пытаются описать ее на бумаге. И одним из лучших произведений об этом феномене мы можем назвать серию комиксов Нила Геймана "Песочный человек".
По сюжету, главного героя, повелителя снов, держат в заложниках, в плену группы оккультистов 70 лет. Со временем он сбегает и пытается вернуть себе свою сущность.
Актеры и роли в фильме
- Кирби Гавелл – Баптист-Смерть;
- Дженна Коулман получила роль оккультистки Джоан Константин;
- Мейсон Александр Парк – Желание;
- Донна Престон – Отчаяние;
- Нив Уолш сыграет молодую Этель Криппс;
- Джоэли Ричардсон – ее старшую версию;
- Дэвид Тьюлис перевоплотится в роль Джона Ди, сына Этель;
- КИО Ра – Роуз Уокер;
- Стивен Фрай – Гилберт;
- Разан Джаммаль – Лита Голл;
- Сандра Джеймс Янг – Юнити Кинкейд,
- Паттон Освальт озвучит Ворона Мэттью
- и другие.