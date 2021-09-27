Продюсерами экранизации стали сам Гейман вместе с Дэвидом С. Гоером. Главную роль в фантастическом сериале от Netflix исполнит Том Старридж.

Читайте также Отис и Мэйв, секс-клиника и настоящий отец Джой: каким будет 4 сезон "Полового воспитания"

В специальном видео с первого взгляда на мероприятии "Тудум" Гейман вместе со звездами Томом Старриджем (Мечта) и Кирби Гауелл-Батистом (Смерть) представил маленькую частичку того, что фанаты могут ожидать от "Песочной человека". В общем, зрители заинтригованы сюжетом.

"Песочный человек": смотрите промо

Сценаристом экранизации выступит Кристофер Нолан "Бэтмениады". Шоураннер сериала – Аллан Хайнберг, который работал с сериалами "Анатомия страсти" и "Секс в большом городе".

Что известно об адаптации комиксов "Песочный человек"

Сны и их природа всегда беспокоили человека. Всем известно, сколько своей жизни мы проводим во сне, в мире образов, иллюзий и странных ситуаций. Ученые все больше и чаще исследуют эту науку и пытаются описать ее на бумаге. И одним из лучших произведений об этом феномене мы можем назвать серию комиксов Нила Геймана "Песочный человек".

По сюжету, главного героя, повелителя снов, держат в заложниках, в плену группы оккультистов 70 лет. Со временем он сбегает и пытается вернуть себе свою сущность.

Актеры и роли в фильме