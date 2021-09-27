Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж.

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У спеціальному відео з першого погляду на заході "Тудум" Ґейман разом із зірками Томом Старріджем (Мрія) і Кірбі Гауелл-Батистом (Смерть) представив маленьку частинку того, що фанати можуть очікувати від "Пісочної людини". Загалом, глядачі заінтриговані сюжетом.

"Пісочна людина": дивіться промо

Сценаристом екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади". Шоураннер серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".

Що відомо про адаптацію коміксів "Пісочна людина"

Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина".

За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.

Актори та ролі у фільмі