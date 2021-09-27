Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж.
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У спеціальному відео з першого погляду на заході "Тудум" Ґейман разом із зірками Томом Старріджем (Мрія) і Кірбі Гауелл-Батистом (Смерть) представив маленьку частинку того, що фанати можуть очікувати від "Пісочної людини". Загалом, глядачі заінтриговані сюжетом.
"Пісочна людина": дивіться промо
Сценаристом екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади". Шоураннер серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".
Що відомо про адаптацію коміксів "Пісочна людина"
Сни і їхня природа завжди турбували людину. Усім відомо скільки свого життя ми проводимо у сні, у світі образів, ілюзій та дивних ситуацій. Науковці все більше і частіше досліджують цю науку і намагаються описати її на папері. І одним із кращих творів про цей феномен ми можемо назвати серію коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина".
За сюжетом, головного героя, повелителя снів, тримають у заручниках, у полоні групи окультистів 70 років. Згодом він втікає і намагається повернути собі свою сутність.
Актори та ролі у фільмі
- Кірбі Гавелл-Баптіст – Смерть;
- Дженна Коулман отримала роль окультистки Джоан Константин;
- Мейсон Александр Парк – Бажання;
- Донна Престон – Відчай;
- Нів Волш зіграє молоду Етель Кріппс;
- Джоелі Річардсон – її старшу версію;
- Девід Тьюліс перевтілиться в роль Джона Ді, сина Етель;
- Кіо Ра – Роуз Вокер;
- Стівен Фрай – Ґілберт;
- Разан Джаммаль – Літа Голл;
- Сандра Джеймс Янг – Юніті Кінкейд,
- Паттон Освальт озвучить Ворона Меттью та інші.