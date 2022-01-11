Netflix продлил "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны

Netflix сообщил в твиттере, что сериал "Эмили в Париже" получит сразу два новых сезона. О точной дате производства пока неизвестно.

Известно, что съемки будут проходить в тех же локациях: на студии и в окрестностях Парижа и, возможно, в Лондоне. Фильмирование третьего сезона, вероятно, начнется весной или летом.

Обратите внимание "Основано на ржачных событиях": когда покажут украинскую комедию "Любовь и Блогеры"

Эмили официально возвращается еще на два сезона,

– написали создатели проекта.

Детали сюжета и актерского состава хранятся в тайне.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Сериал дебютировал в октябре 2020 года, а второй сезон вышел недавно, в декабре 2021 года.

Сюжет картины происходит вокруг модницы Эмили, которая внезапно получила работу в Париже. Компания, на которую она работает, открыла филиал во Франции, а девушке пришлось развивать маркетинговые стратегии и вести социальные сети. Кроме работы девушка влюбляется и находит настоящую подругу. Ее жизнь полна настоящих приключений: драматических и смешных.

Напомним, второй сезон поднял шум в сети. В частности, в четвертой серии появилась героиня из Киева по имени Петри. Она воровала вещи из магазина, выглядела неловко и боялась депортации в Украину. Украинских зрителей сильно возмутил такой образ киевлянки в сериале, они считают, что сценаристы наделили ее стереотипами.

Александр Ткаченко отреагировал на скандал с сериалом, направив текст нашей позиции Netflix. Впоследствии Министр культуры получил ответ от компании, которая отметила, что в 2022 году будет избегать подобных случаев и поблагодарила за обратную связь.

"Эмили в Париже" 2 сезон: смотрите трейлер