Відомо, що зйомки будуть відбуватися у тих же локаціях: на студії та околицях Парижа, і, можливо, у Лондоні. Фільмування третього сезону, ймовірно, розпочнеться навесні або влітку.

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Емілі офіційно повертається ще на два сезони,

– написали творці проєкту.

Деталі сюжету та акторського складу наразі зберігають у таємниці.

Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"

Серіал дебютував у жовтні 2020 року, а другий вийшов нещодавно, у грудні 2021 року.

Сюжет картини відбувається навколо модниці Емілі, яка раптово отримала роботу в Парижі. Компанія, на яку вона працює, відкрила філіал у Франції, а дівчині довелося розвивати маркетингові стратегії фірми та вести соціальні мережі. Окрім роботи, дівчина закохується та знаходить справжню подругу. ЇЇ життя сповнене справжніх пригод: драматичних і кумедних.

Нагадаємо, другий сезон здійняв галас в мережі. Зокрема, у четвертій серії з’явилася героїня з Києва, на ім’я Петрі. Вона крала речі з магазину, мала незграбний вигляд і боялася депортації в Україну. Українських глядачів сильно обурив такий образ киянки у серіалі, вони вважають, що сценаристи наділили її лише стереотипами.

Олександр Ткаченко відреагував на скандал зі серіалом, відправив текст нашої позиції Netflix. Згодом Міністр культури отримав відповідь від компанії, яка зазначила, що у 2022 році уникатиме подібних випадків і подякувала за зворотний зв'язок.

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