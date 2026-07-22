Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2026 года

Похоже, в 2026 году формула успеха Netflix осталась прежней: немного фантастики, много экшена, несколько громких детективов и один сериал, который неожиданно обогнал всех фаворитов. Критики могут спорить еще долго, но зрители уже давно высказали свое мнение, проводя вечера перед экраном.

24 Канал со ссылкой на itc рассказывает, какие проекты стали абсолютными хитами платформы Netflix.

"Машина войны" стала главным хитом года



Фильм "Машина войны" стал самым популярным на Netflix / Фото Netflix



Первое место занял фантастический боевик "Машина войны" с Аланом Ричсоном. Лента, выпущенная в марте, собрала 147 миллионов просмотров и возглавила рейтинги более чем в 90 странах.

Интересно, что критики встретили фильм довольно сдержанно. На Rotten Tomatoes у него 66%, однако зрителей это явно не остановило. Более того, Netflix уже официально работает над продолжением.

Что еще в топе

Второе место занял триллер "Срыв" с 136 миллионами просмотров, а третье – анимационный фильм "В чужой шкуре", который посмотрели 131 миллион раз.

В десятку также вошли "Кейпоп: Охотники на демонов", "Хищник на вершине" с Шарлиз Терон, "Яростное нападение", документальный фильм "Автокатастрофа: Дело Маккензи Шириллы", "Люди, которых мы встречаем в отпуске", "Острые козырьки: Бессмертный" и "Офисный роман".

А что смотрели из сериалов

Самым популярным сериалом первой половины года стал детектив "Его и ее" с 104 миллионами просмотров. Даже четвертый сезон "Бриджертонов" на этот раз остался вторым, собрав 100 миллионов просмотров.

В пятерку также вошли "Я тебя найду", финальный сезон "Странных чудес" и сериал "Беги".

Похоже, в 2026 году зрители снова сделали ставку на напряженные сюжеты, боевики и детективы. А оценки критиков, как показывает история с "Машиной войны", далеко не всегда решают судьбу хита.

Ну и не пропустите эти популярные сериалы от Netflix.