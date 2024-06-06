Именно он исполнял роль Томми Шелби в гангстерской саге. Актер уже давно говорил, что хотел бы сняться в подобном фильме, и теперь это стало реальностью.

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Режиссером ленты станет Том Харпер, известный работой над фильмами "Каменное сердце" и "Война и мир", а сюжет написал Стивен Натан.

Проект будет реализован в сотрудничестве между BBC Film и компанией Натана. Съемки запланированы на конец лета 2024 года.

Похоже, что Томми Шелби еще не закончил со мной. Очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Натаном и Томом Гарпером над киноверсией "Острых козырьков". Это для фанов,

– отметил Мерфи.

Несмотря на то, что детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете, сам сценарист намекал, что события новых "Острых козырьков" будут происходить во время Второй мировой войны.

Что известно о сериале "Острые козырьки"