Именно он исполнял роль Томми Шелби в гангстерской саге. Актер уже давно говорил, что хотел бы сняться в подобном фильме, и теперь это стало реальностью.
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Режиссером ленты станет Том Харпер, известный работой над фильмами "Каменное сердце" и "Война и мир", а сюжет написал Стивен Натан.
Проект будет реализован в сотрудничестве между BBC Film и компанией Натана. Съемки запланированы на конец лета 2024 года.
Похоже, что Томми Шелби еще не закончил со мной. Очень приятно возобновить сотрудничество со Стивеном Натаном и Томом Гарпером над киноверсией "Острых козырьков". Это для фанов,
– отметил Мерфи.
Несмотря на то, что детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете, сам сценарист намекал, что события новых "Острых козырьков" будут происходить во время Второй мировой войны.
Что известно о сериале "Острые козырьки"
- Многосерийную киноленту создал продюсер Стивен Натан.
- Премьера состоялась в 2013 году на канале BBC Two, но после успешного первого сезона сериал перешел на BBC One.
- Сюжет разворачивается в послевоенном Бирмингеме 1919 года после завершения Первой мировой войны. В центре повествования – семья Шелби, которая руководит опасной преступной группировкой. Эта банда контролирует значительный сегмент криминального мира города.
- Кроме Киллиана Мерфи, главные роли в сериале исполняли Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен МакКерри и другие.
- В 2019 году стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию всех выпущенных на тот момент сезонов "Острых козырьков". Благодаря этому гангстерская сага получила большую популярность по всему миру.
- Всего вышло 6 сезонов "Острых козырьков".
- Сериал многократно номинировался и получал престижные телевизионные награды, включая BAFTA. Он считается одним из лучших британских сериалов последних лет.