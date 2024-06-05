Новый сезон комедии обещает быть не менее динамичным и ярким по юмору, однако несколько консервативнее предыдущего, что позволит наслаждаться просмотром в широком семейном кругу. Зрителей ждет еще больше любви, еще больше приключений, еще больше юмора и еще больше сюрпризов. Один из них раскрываем уже сейчас.

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В нескольких сериях к основному и неизменному касту романтической комедии "Ромео и Джульетта из Черкасс" присоединится сразу несколько известных и успешных актеров.

Мы видим высокий запрос аудитории на украинский сериальный продукт. А также на контент, который позволяет отдыхать, который помогает держаться. Поэтому в новом телевизионном сезоне зрителей телеканала ТЕТ ждет еще больше премьер, которые станут глотком позитива. Одна из них – любимая романтическая комедия "Ромео и Джульетта из Черкасс 3",

– прокомментировала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин.

Так, вместе с любимыми Капуленками и Монтенками в новый сезон будут влюблять несравненные Антонина Хижняк, Леся Самаева и Артемий Егоров.

Спорим, эта звездная тройка непременно добавит огня в жаркие семейные отношения сватов и молодоженов – Назара Заднепровского, Андрея Пономаренко, Веры Кобзарь, Маргариты Бахтиной, Константина Войтенко и Полины Василины.

О чем сюжет ленты

Поскольку в финале второго сезона "Ромео и Джульетта из Черкасс" ожесточенно враждующие родители вернулись в свои законные браки, а Юля узнала о беременности, то третий сезон расскажет о подготовке супругов к пополнению.

Юле и Роме в конце концов удастся съехать в собственное гнездышко, но о спокойной жизни они смогут только мечтать. Ведь родители любят их настолько, что будут прилагать все усилия, чтобы стать лучшими будущими бабушками и дедушками. Утолив собственные амурные дела, Валя и Вера окружат Юлю гиперопекой, а Толя и Степа беспрестанно будут совать носы в новый бизнес Ромы.

Дождитесь забавной сериальной феерии на ТЕТ. "Ромео и Джульетта из Черкасс 3" станет настоящим приключением с кучей сногсшибательного юмора.