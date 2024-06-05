Новий сезон комедії обіцяє бути не менш динамічним та яскравим за гумором, однак дещо консервативнішим за попередній, що дасть змогу насолоджуватися переглядом у широкому сімейному колі. На глядачів чекає ще більше кохання, ще більше пригод, ще більше гумору та ще більше сюрпризів. Один з них розкриваємо вже зараз.

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У кількох серіях до основного й незмінного касту романтичної комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" приєднається одразу декілька відомих й успішних акторів.

Ми бачимо високий запит аудиторії на український серіальний продукт. А також на контент, який дозволяє відпочивати, який допомагає триматися. Тож у новому телевізійному сезоні на глядачів телеканалу ТЕТ чекає ще більше прем'єр, що стануть ковтком позитиву. Одна з них – улюблена романтична комедія "Ромео і Джульєтта з Черкас 3",

– прокоментувала генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин.

Так, разом з улюбленими Капуленками та Монтенками в новий сезон закохуватимуть незрівнянні Антоніна Хижняк, Леся Самаєва та Артемій Єгоров.

Б'ємося об заклад, ця зіркова трійка неодмінно додасть вогню в палкі родинні стосунки сватів і молодят – Назара Задніпровського, Андрія Пономаренка, Віри Кобзар, Маргарити Бахтіної, Костянтина Войтенка та Поліни Василини.

Про що сюжет стрічки

Оскільки у фіналі другого сезону "Ромео і Джульєтта з Черкас" запекло ворожі батьки повернулися у свої законні шлюби, а Юля дізналася про вагітність, то третій сезон розповість про підготовку подружжя до поповнення.

Юлі та Ромі врешті-решт вдасться з’їхати у власне гніздечко, але про спокійне життя вони зможуть лише мріяти. Адже батьки люблять їх настільки, що докладатимуть усіх зусиль, аби стати кращими майбутніми бабусями та дідусями. Вгамувавши власні амурні справи, Валя та Віра оточать Юлю гіперопікою, а Толя та Стьопа безперестанку пхатимуть носи в новий бізнес Роми.

Дочекайтеся на кумедну серіальну феєрію на ТЕТ. "Ромео і Джульєтта з Черкас 3" стане справжньою пригодою з купою карколомного гумору.