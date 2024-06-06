Саме він виконував роль Томмі Шелбі в гангстерській сазі. Актор вже давно говорив, що хотів би знятися у подібному фільмі, тож тепер це стало реальністю.

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Режисером стрічки стане Том Гарпер, відомий роботою над фільмами "Кам'яне серце" та "Війна і мир", а сюжет написав Стівен Натан.

Проєкт буде реалізовано у співпраці між BBC Film та компанією Натана. Знімання заплановані на кінець літа 2024 року.

Схоже, що Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною. Дуже приємно відновити співпрацю зі Стівеном Натаном і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострих картузів". Це для фанів,
– зазначив Мерфі.

Попри те, що деталі сюжету та акторський склад поки що тримаються в секреті, сам сценарист натякав, що події нових "Гострих картузів" відбуватимуться під час Другої світової війни.

Що відомо про серіал "Гострі картузи"

  • Багатосерійну кінострічку створив продюсер Стівен Натан.
  • Прем'єра відбулася у 2013 році на каналі BBC Two, але після успішного першого сезону серіал перейшов на BBC One.
  • Сюжет розгортається у повоєнному Бірмінгемі 1919 року після завершення Першої світової війни. У центрі оповіді – сім'я Шелбі, яка керує небезпечним злочинним угрупованням. Ця банда контролює значний сегмент кримінального світу міста.
  • Окрім Кілліана Мерфі, головні ролі в серіалі виконували Пол Андерсон, Софі Рандл, Гелен Мак​керрі та інші.
  • У 2019 році стримінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію всіх випущених на той момент сезонів "Гострих картузів". Завдяки цьому гангстерська сага здобула велику популярність по всьому світу.
  • Загалом вийшло 6 сезонів "Гострих картузів".
  • Серіал багаторазово номінувався та отримував престижні телевізійні нагороди, включаючи BAFTA. Він вважається одним з найкращих британських серіалів останніх років.