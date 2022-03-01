Netflix заявил, что отказывается от трансляции российских государственных каналов

Американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы. Об этом стало известно сегодня, 1 марта, ведь именно с этой даты должен вступить в силу закон о телевидении России.

Как сообщает источник, Netflix заявил, что не будет транслировать 20 российских бесплатных пропагандистских каналов России. В своем разговоре с источником представитель стриминга не объяснил причину.

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Скорее всего, таким образом, платформа пытается уйти от волны отписок своих американских пользователей, которые поддерживают Украину в российско-украинской войне.

С чего все началось

В декабре 2021 года вместе с Роскомнадзором добавил Netflix в свой реестр аудиовизуальных услуг, ведь количество российских подписчиков перешло границу в 100 тысяч. Согласно закону, известному как закон о телевидении "Витрина TV", Netflix теоретически обязан распространять 20 "обязательных" бесплатных российских новостных, спортивных и развлекательных телеканалов.

Украина обратилась в ряд компаний из-за нападения России и просит помощи. Среди них – YouTube, Meta и Netflix.

В такую группу каналов входят Первый канал, НТВ и канал, управляемый Русской Православной Церковью. Считается, что Первый канал связан с Кремлем и транслирует путинскую пропаганду.

Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис,

– заявил для Variety представитель Netflix.

Закон еще не полностью реализован, несмотря на предположение, что он должен вступить в силу 1 марта.

Хотя его регулирование распространяется на все аудиовизуальные услуги, доступные в России, в настоящее время Netflix является единственным международным представителем в этом реестре. HBO Max показывает свой контент через локальный триминг Amediateka, а Apple TV Plus и другие платформы не доступны в России.

Кроме того, Netflix продолжает предлагать свои услуги российским пользователям, но и внимательно следить за ситуацией, сообщили в Variety.

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Напомним, что Netflix локализован в России чуть больше года назад с русскоязычным интерфейсом. Бизнес триммера там невелик, без офисов и сотрудников Netflix.