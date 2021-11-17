Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов: что смотрят в Украине
Источник:About Netflix
Стриминговый сервис Netflix создал собственный официальный сайт с рейтингом фильмов и сериалов, премьера которых происходит на платформе. Обновлять списки самых популярных лент будут еженедельно во вторник.
Рейтинг фильмов будут публиковать на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix" по следующим категориям: Самые популярные фильмы и телешоу на английском языке, картины и шоу на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах на иностранном языке. Кроме этого можно будет взглянуть на рейтинг популярности в более чем 90 странах.
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Сегодня сайт доступен на английском и испанском языках, в следующем году появятся и другие языки. Рейтинговые списки основаны на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции на Netflix.
Это важный шаг вперед для Netflix, создателей, с которыми мы работаем и наших участников. Люди хотят понять, что означает успех в мире стриминга, и эти списки предлагают самый четкий ответ на этот вопрос в нашей индустрии. Но больше всего мы надеемся, что наш новый еженедельный топ 10 поможет фанатам открывать новые истории,
– говорится в официальном заявлении Netflix.
Лидеры этой недели (8 – 14 ноября 2021 года)
Рейтинг самых популярных фильмов в Украине:
- "Красное сообщение";
- "Неуловимый аромат любви";
- "Армия воров";
- "Горькая месть";
- "Яра";
- "Армия мертвецов";
- "Застряли вместе";
- "Трансформеры: Последний рыцарь";
- "Дед Мороз вернулся";
- "Семья Аддамсов".
Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix
Рейтинг самых популярных в Украине сериалов:
- "Аркейн" (1 сезон);
- "Ты" (3 сезон);
- "Горничная "(1 сезон);
- "Нарко: Мексика" (3 сезон);
- "Ты" (1 сезон);
- "Игра в кальмара" (1 сезон);
- "Ты" (2 сезон);
- "Ключи Локков" (2 сезон);
- "Династия "(4 сезон);
- "Бумажный дом" (1 сезон).
Самые популярные фильмы Netflix в Украине / Скриншот с сайта top10.netflix
Netflix запустил официальный рейтинг фильмов и сериалов: смотрите видео