24 Канал расскажет о неудачных римейках классических фильмов. Они никак не переосмыслили историю, были очень похожими на оригинал и не добавили ничего особенного к сюжету и стали разочарованием для многих критиков и зрителей.

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"Психо" (1998)

Это психологический фильм ужасов, который является римейком одноименного фильма 1960 года Альфреда Хичкока, ставшего легендарным и одним из лучших в своем жанре. Сюжет римейка рассказывает о ряде убийств, происходящих в таинственном мотеле, и его владельца Нормана Бейтса.



Неудачные римейки / Кадр из фильма

В ленте очень много сцен, идентичных с кадрами оригинального фильма – от ракурсов до композиций. Это делает римейк просто бессмысленным.

"Вспомнить все" (2012)

Научно-фантастический боевик является римейком одноименного фильма 1990 года. Лента рассказывает о работнике фабрики Дугласа, который раскрывает правительственную возможность, связанную с его воспоминаниями. Этот фильм проигрывает оригиналу во многих деталях.



Неудачные римейки / Кадр из фильма

В оригинале главный герой не понимает, были ли события на самом деле, или это его воображение, тогда как в римейке этой интриги нет. В фильме 2012 года события происходят только на антиутопической Земле, тогда как в оригинале присутствует футуризм, мутанты и другие захватывающие детали.

"Планета обезьян" (2001)

Франшиза "Планеты обезьян" началась с романа Пьера Буля 1963 года об астронавтах, которые оказываются на планете, где умные обезьяны господствуют над примитивными людьми. Впервые его экранизировали в 1968 году – фильм получил успех и стал культовым.



Неудачные римейки / Кадр из фильма

Тим Бертон решил взглянуть на этот сюжет по новому и выпустил римейк. Несмотря на великолепные визуальные эффекты и интересный грим, критики остались разочарованы из-за запутанного сюжета, скучной игры актеров и неудачной кульминации. Лента стала провалом.