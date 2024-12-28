24 Канал розповість про невдалі римейки класичних фільмів. Вони ніяк не переосмислили історію, були дуже схожими на оригінал та не додали нічого особливого до сюжету й стали розчаруванням для багатьох критиків і глядачів.

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"Психо" (1998)

Це психологічний фільм жахів, який є римейком однойменного фільму 1960 року Альфреда Гічкока, що став легендарним та одним з найкращих у своєму жанрі. Сюжет римейку розповідає про низку вбивств, що відбуваються у таємничому мотелі, та його власника Нормана Бейтса.



Невдалі римейки / Кадр з фільму

У стрічці дуже багато сцен, що ідентичні з кадрами оригінального фільму – від ракурсів до композицій. Це робить римейк просто безглуздим.

"Згадати все" (2012)

Науково-фантастичний бойовик є римейком однойменного фільму 1990 року. Стрічка розповідає про працівника фабрики Дугласа, який розкриває урядову змогу, що пов'язана з його спогадами. Цей фільм програє оригіналу у багатьох деталях.



Невдалі римейки / Кадр з фільму

В оригіналі головний герой не розуміє, чи події були насправді, чи це його уява, тоді як у римейку цієї інтриги немає. У фільмі 2012 року події відбуваються тільки на антиутопічній Землі, тоді як в оригіналі присутній футуризм, мутанти та інші захопливі деталі.

"Планета мавп" (2001)

Франшиза "Планети мавп" почалася з роману П'єра Буля 1963 року про астронавтів, які опиняються на планеті, де розумні мавпи панують над примітивними людьми. Вперше його екранізували у 1968 році – фільм отримав успіх та став культовим.



Невдалі римейки / Кадр з фільму

Тім Бертон вирішив поглянути на цей сюжет по новому й випустив римейк. Попри чудові візуальні ефекти та цікавий грим, критики залишилися розчаровані через заплутаний сюжет, нудну гру акторів та невдалу кульмінацію. Стрічка стала провалом.