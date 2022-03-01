Ни один украинский солдат за годы независимости не посягнул на чужие границы, – Наталья Ворожбит

Украинский режиссер и сценарист Наталья Ворожбит написала эмоциональный пост в фейсбуке. Она рассказала, как покинула родной героический Киев и переехала во Львов. Кроме того, подчеркнула, что верит в нашу победу.

По словам Натальи Ворожбит, мы не заслужили такой опыт: ни обстрелов, ни сидения в подвалах, ни стать беженцами, ни находиться с орками в одном месте или деревне, без возможностей выезда.

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Режиссер фильма "Плохие дороги" рассказала о том, как переехала из Киева во Львов. Она подчеркнула, что чувствует вину, потому что не осталась в Киеве, как другие ее знакомые.

Чувствую ли я вину, что не осталась? Конечно, да. Это иррациональное чувство, я понимаю, но оно всегда со мной. Ибо я не существую со всеми в общем ритме воздушных тревог в родном прекрасном героическом Киеве.

Наталка Ворожбит вспомнила, как "во время Майдана накрывало ощущением безнадежности, отчаяния, страха", но она "просто шла туда, присоединялась к общему ритму" и это лечило от всего. Поэтому она написала, что понимает оставшихся у себя дома.

Кроме того, она написала, что верит в нашу победу. Несмотря на то, что врагов раздражает наша воля и успехи и "им нужны наши земли и ресурсы".

Ни один украинский солдат за все годы независимости не посягнул на чужие границы. Мы постоянно защищаемся, нас хотят уничтожить, покорить. Они захватчики и террористы. Они – россияне. Единственный плюс – уже не нужно никому этого доказывать. А второй плюс – в этих мучениях мы возрождаемся навсегда.

Полный текст сообщения Наталки Ворожбит в фейсбуке:

"Я не герой этой войны, хотя мне бы это, пожалуй, подходило. 25 февраля, купив продукты и бухло, чтобы надолго окопаться на даче под Киевом, я приняла быстрое интуитивное решение, рассадила семью по машинам и уехала во Львов.

Что побудило? Два фактора: моя подруга не успела выехать из Борисполя 24, а 25 это уже стало невозможным, и пост Саши Михеда о том, как орки в Гостомеле выгоняли людей из их домов, окопались там, отбирали авто, другое… Не так меня пугали на тот момент обстрелы и подвалы, как отвращение оказаться в ловушке и наблюдать орков вживую в своем селе. Є*ала я такой опыт.

Поэтому 30 часов за рулем без сна, рекорд. С одним набором дачной одежды, со свежими котлетами, сырой гречкой и породистым котом, что мяукает​ и воняет непрерывно, оставили теплый дом на берегу Днепра, и в ночь. Эту поездку следует описать отдельно. Когда-нибудь это сделаю. Скажу только, что к концу путешествия мы мало отличались от кота.

Сейчас мы во Львове, спасибо Львов, здесь даже окна заклеивают так, чтобы было уютно. Пока здесь безопасно. Живем у друзей, принявших решение остаться в Киеве. Мы здесь, а они там седеют. Несправедливо.



Львов / Фото из фейсбука Наталки Ворожбит

Сожалею ли я о своем отъезде? Конечно, нет. Мама и дочь не сидят в подвале, не содрогаются от взрывов и сирен – есть я такой опыт 2. Чувствую ли я вину, что не осталась? Конечно, да. Это иррациональное чувство, я понимаю, но оно всегда со мной. Ибо я не существую со всеми в общем ритме воздушных тревог в родном прекрасном героическом Киеве.

Я помню, как во время Майдана накрывало ощущением безнадежности, отчаяния, страха, и я просто шла туда, на Майдан, и присоединялась к общему ритму и лечилась там от всего. Я понимаю, почему они остаются…

В то же время растерянные и не героические (как нас назвать, беженцы?) бродят по Львову, пьют даже кофе в кафе с пирожными, предлагают свою помощь, но количество волонтеров пока превышает потребности. Нас легко отличить – зеленые лица повернуты в экраны телефонов, перелистывание новостей, разговоры, там йо*нуло, там скоро йо*нет, ехать дальше или оставаться. Такой опыт я тоже є*ала. Каждый из этих опытов.

Не воспринимайте мое сообщение как деструктивное. Я просто фиксирую чувства и настроения, но кроме этого стараюсь что-то делать полезное по мере сил и способностей, честно. И, конечно, я верю в победу! Но ни одного из этих опытов мы не заслужили. Ни один украинский солдат за все годы независимости не посягнул на чужие границы. Мы постоянно защищаемся, нас хотят уничтожить, покорить. Их раздражает наша воля и успехи. Им нужны наши земли и ресурсы. Они захватчики и террористы. Они – россияне. Единственный плюс – уже не нужно никому этого доказывать. А второй плюс – в этих мучениях мы возрождаемся навсегда".

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