Его сердце перестало биться на 76-м году жизни. Об этом сообщили на фейсбук-странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко, которому Николай Мироненко посвятил много лет своей творческой деятельности.

Умер актер Николай Мироненко: что известно?

11 мая 2026 года на 76-м году жизни Николай Мироненко отошел в вечность.

Много лет он посвятил сцене, создав десятки ярких и незабываемых образов. Среди них – Возный в "Наталке Полтавке", Солопий Черевик в "Сорочинской ярмарке", Водяной в "Лесной песне", Голова в "Ночи перед Рождеством" и Слейтон в спектакле "Смешные деньги",

– говорится в публикации.

Больше деталей коллеги актера не раскрывают, однако отметили, что прощание состоится в четверг в 12:00 в Церкви Всех Святых в нижнем зале.

Все желающие смогут прийти и почтить память выдающегося украинского актера.

7 мая 2026 года умерла актриса, которая сыграла роль бабы Палажки в "Поймать Кайдаша". Об этом сообщила художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз.

Что стоит знать о Николае Мироненко?

Николай Мироненко много лет работал на сцене Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко.

Он исполнял разножанровые роли, и каждая из них удавалась ему на высоком уровне. В комментариях под публикациями можно увидеть, как много ценителей творчества актера выражают грусть из-за этой потери.

Они отмечают, что он был настоящим мастером сцены и замечательным человеком.

Николай Мироненко запомнился зрителям по ролям в спектаклях "Наталка Полтавка", "Сорочинская ярмарка", "Лесная песня", "За двумя зайцами" и "Сватовство на Гончаровке".

Светлая и вечная память украинскому актеру.