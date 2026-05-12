Його серце перестало битися на 76-му році життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, якому Микола Мироненко присвятив багато років своєї творчої діяльності.

Помер актор Микола Мироненко: що відомо?

11 травня 2026 року на 76-му році життя Микола Мироненко відійшов у вічність.

Багато років він присвятив сцені, створивши десятки яскравих і незабутніх образів. Серед них – Возний у "Наталці Полтавці", Солопій Черевик у "Сорочинському ярмарку", Водяник у "Лісовій пісні", Голова у "Ночі перед Різдвом" та Слейтон у виставі "Смішні гроші",

– йдеться у публікації.

Більше деталей колеги актора не розкривають, однак зазначили, що прощання відбудеться у четвер о 12:00 в Церкві Всіх Святих у нижньому залі.

Усі охочі зможуть прийти та вшанувати пам'ять видатного українського актора.

7 травня 2026 року померла акторка, яка зіграла роль баби Палажки у "Спіймати Кайдаша". Про це повідомила художня керівниця Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз.

Що варто знати про Миколу Мироненка?

Микола Мироненко багато років працював на сцені Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Він виконував різножанрові ролі, і кожна з них вдавалася йому на високому рівні. У коментарях під публікаціями можна побачити, як багато поціновувачів творчості актора висловлюють смуток через цю втрату.

Вони зазначають, що він був справжнім майстром сцени та чудовою людиною.

Микола Мироненко запам'ятався глядачам за ролями у виставах "Наталка Полтавка", "Сорочинський ярмарок", "Лісова пісня", "За двома зайцями" та "Сватання на Гончарівці".

Світла і вічна пам'ять українському актору.