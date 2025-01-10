Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Лидерами среди номинантов этого года стали две важные кинематографические работы: бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун".

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Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США: подробности

Лидерами по количеству номинаций на премию SAG Awards 2025 стали бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун", события которого разворачиваются в феодальной Японии. Оба проекта получили по 5 номинаций.

"Wicked: Чародейка", что является музыкальным фильмом, захватывает зрителей яркими выступлениями актеров и масштабностью постановки, в то время, как "Шёгун", с его глубоким историческим контекстом, предлагает зрителям удивительную актерскую игру и сложных персонажей, раскрывающихся на фоне эпохи феодальной Японии.

"Шёгун": смотрите онлайн трейлер фильма

Биографический фильм Джеймса Мэнголда "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", который рассказывает о легендарном музыканте Бобе Дилане, также получил признание на этой престижной премии, получив 4 номинации. Это подтверждает высокую оценку качества исполнения ролей, а также драматургии и общей концепции картины, которая касается важных моментов жизни этой культовой личности.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Голливуд продолжает демонстрировать толерантность к российским актерам, и Юрий Борисов получил номинацию за роль в фильме "Анора" как лучший актер второго плана.

Список номинантов на премию SAG Awards 2025

Лучший мужская главная роль:

  • Эдриен Броуди, "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
  • Дэниел Крейг, "Квир"
  • Колман Доминго, "Синг-Синг"
  • Ральф Файнс, "Конклав"

Лучшая женская главная роль:

  • Памела Андерсон, "Последняя танцовщица"
  • Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон, "Анора"
  • Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер второго плана:

  • Джонатан Бейли, "Wicked: Чародейка"
  • Юрий Борисов, "Анора"
  • Киран Калкин, "Настоящая боль"
  • Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
  • Джереми Стронг, "Ученик. История Трампа"

Лучшая актриса второго плана:

  • Моника Барбаро, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
  • Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица"
  • Даниэль Дедуайлер, "Уроки фортепиано"
  • Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"
  • Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший актер телевидения:

  • Хавьер Бардем, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"
  • Коллин Фаррелл, "Пингвин"
  • Ричард Хэдд, "Оленя"
  • Кевин Клайн, "Дисклеймер"
  • Эндрю Скотт, "Рипли"

Лучшая актриса телевидения:

  • Кэти Бейтс, "Великий Лиллиан Холл
  • Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"
  • Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
  • Лили Глэдстоун, "Под мостом"
  • Кристин Милиоти, "Пингвин"

Лучший актер драматического сериала:

  • Таданобу Асано, "Шёгун"
  • Джефф Бриджес, "Старик"
  • Герри Олдман, "Медленные лошади"
  • Эдди Рейдмэйн, "День шакала"
  • Хироюки Санада, "Шёгун"

Лучшая актриса драматического сериала:

  • Кэти Бейтс, "Мэтлок"
  • Никола Кулан, "Бриджертоны"
  • Эллисон Дженни, "Дипломат"
  • Кэри Расселл, "Дипломат"
  • Анна Саваи, "Шёгун"

Лучший актер комедийного сериала:

  • Адам Броуди, "Никто этого не хочет"
  • Тед Дэнсон, "Человек изнутри"
  • Гаррисон Форд, "Терапия"
  • Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса комедийного сериала:

  • Кристен Белл, "Никто этого не хочет"
  • Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"
  • Лиза Колон-Зайас, "Медведь"
  • Айо Эдебири, "Медведь"
  • Джин Смарт, "Хитрости"