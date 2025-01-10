Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Лидерами среди номинантов этого года стали две важные кинематографические работы: бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун".

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Лидерами по количеству номинаций на премию SAG Awards 2025 стали бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун", события которого разворачиваются в феодальной Японии. Оба проекта получили по 5 номинаций.

"Wicked: Чародейка", что является музыкальным фильмом, захватывает зрителей яркими выступлениями актеров и масштабностью постановки, в то время, как "Шёгун", с его глубоким историческим контекстом, предлагает зрителям удивительную актерскую игру и сложных персонажей, раскрывающихся на фоне эпохи феодальной Японии.

"Шёгун": смотрите онлайн трейлер фильма

Биографический фильм Джеймса Мэнголда "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", который рассказывает о легендарном музыканте Бобе Дилане, также получил признание на этой престижной премии, получив 4 номинации. Это подтверждает высокую оценку качества исполнения ролей, а также драматургии и общей концепции картины, которая касается важных моментов жизни этой культовой личности.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Голливуд продолжает демонстрировать толерантность к российским актерам, и Юрий Борисов получил номинацию за роль в фильме "Анора" как лучший актер второго плана.

Список номинантов на премию SAG Awards 2025

Лучший мужская главная роль:

Эдриен Броуди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

Дэниел Крейг, "Квир"

Колман Доминго, "Синг-Синг"

Ральф Файнс, "Конклав"

Лучшая женская главная роль:

Памела Андерсон, "Последняя танцовщица"

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер второго плана:

Джонатан Бейли, "Wicked: Чародейка"

Юрий Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

Джереми Стронг, "Ученик. История Трампа"

Лучшая актриса второго плана:

Моника Барбаро, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"

Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица"

Даниэль Дедуайлер, "Уроки фортепиано"

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший актер телевидения:

Хавьер Бардем, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"

Коллин Фаррелл, "Пингвин"

Ричард Хэдд, "Оленя"

Кевин Клайн, "Дисклеймер"

Эндрю Скотт, "Рипли"

Лучшая актриса телевидения:

Кэти Бейтс, "Великий Лиллиан Холл

Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лили Глэдстоун, "Под мостом"

Кристин Милиоти, "Пингвин"

Лучший актер драматического сериала:

Таданобу Асано, "Шёгун"

Джефф Бриджес, "Старик"

Герри Олдман, "Медленные лошади"

Эдди Рейдмэйн, "День шакала"

Хироюки Санада, "Шёгун"

Лучшая актриса драматического сериала:

Кэти Бейтс, "Мэтлок"

Никола Кулан, "Бриджертоны"

Эллисон Дженни, "Дипломат"

Кэри Расселл, "Дипломат"

Анна Саваи, "Шёгун"

Лучший актер комедийного сериала:

Адам Броуди, "Никто этого не хочет"

Тед Дэнсон, "Человек изнутри"

Гаррисон Форд, "Терапия"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса комедийного сериала: