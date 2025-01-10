Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. Лідерами серед номінантів цього року стали дві важливі кінематографічні роботи: бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун".
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Лідерами за кількістю номінацій на премію SAG Awards 2025 стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва проєкти отримали по 5 номінацій.
"Wicked: Чародійка", що є музичним фільмом, захоплює глядачів яскравими виступами акторів та масштабністю постановки, в той час, як "Шьоґун", з його глибоким історичним контекстом, пропонує глядачам дивовижну акторську гру та складних персонажів, що розкриваються на фоні епохи феодальної Японії.
"Шьоґун": дивіться онлайн трейлер фільму
Біографічний фільм Джеймса Менголда "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", який розповідає про легендарного музиканта Боба Ділана, також отримав визнання на цій престижній премії, отримавши 4 номінації. Це підтверджує високу оцінку якості виконання ролей, а також драматургії й загальної концепції картини, яка торкається важливих моментів життя цієї культової особистості.
Окремої уваги заслуговує той факт, що Голлівуд продовжує демонструвати толерантність до російських акторів, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану.
Список номінантів на премію SAG Awards 2025
Найкращий чоловіча головна роль:
- Едріен Броуді, "Бруталіст"
- Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Деніел Крейг, "Квір"
- Колман Домінго, "Сінг-Сінг"
- Ральф Файнс, "Конклав"
Найкраща жіноча головна роль:
- Памела Андерсон, "Остання танцівниця"
- Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"
- Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"
- Майкі Медісон, "Анора"
- Демі Мур, "Субстанція"
Найкращий актор другого плану:
- Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"
- Юрій Борисов, "Анора"
- Киран Калкин, "Справжній біль"
- Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"
Найкраща акторка другого плану:
- Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
- Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"
- Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"
- Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"
- Зої Салдана, "Емілія Перес"
Найкращий актор телебачення:
- Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"
- Коллін Фаррелл, "Пінгвін"
- Річард Гедд, "Оленя"
- Кевін Клайн, "Дісклеймер"
- Ендрю Скотт, "Ріплі"
Найкраща акторка телебачення:
- Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall
- Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"
- Джоді Фостер, "Справжній детектив"
- Лілі Гледстоун, "Під мостом"
- Крістін Міліоті, "Пінгвін"
Найкращий актор драматичного серіалу:
- Таданобу Асано, "Шьоґун"
- Джефф Бріджес, "Старий"
- Геррі Олдман, "Повільні коні"
- Едді Рейдмейн, "День шакала"
- Хіроюкі Санада, "Шьоґун"
Найкраща акторка драматичного серіалу:
- Кеті Бейтс, "Метлок"
- Нікола Кулан, "Бріджертони"
- Еллісон Дженні, "Дипломат"
- Кері Расселл, "Дипломат"
- Анна Саваі, "Шьоґун"
Найкращий актор комедійного серіалу:
- Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"
- Тед Денсон, "Людина із середини"
- Гаррісон Форд, "Терапія"
- Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"
- Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"
Найкраща акторка комедійного серіалу:
- Крістен Белл, "Ніхто цього не хоче"
- Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"
- Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"
- Айо Едебірі, "Ведмідь"
- Джин Смарт, "Хитрощі"