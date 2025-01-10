Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США: среди претендентов оказался россиянин
Гильдия актеров США обнародовала список номинантов на престижную премию SAG Awards 2025. Эта награда является важным признанием актерского мастерства в различных категориях кинематографа и телевидения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. Лидерами среди номинантов этого года стали две важные кинематографические работы: бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун".
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Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США: подробности
Лидерами по количеству номинаций на премию SAG Awards 2025 стали бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародейка" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун", события которого разворачиваются в феодальной Японии. Оба проекта получили по 5 номинаций.
"Wicked: Чародейка", что является музыкальным фильмом, захватывает зрителей яркими выступлениями актеров и масштабностью постановки, в то время, как "Шёгун", с его глубоким историческим контекстом, предлагает зрителям удивительную актерскую игру и сложных персонажей, раскрывающихся на фоне эпохи феодальной Японии.
"Шёгун": смотрите онлайн трейлер фильма
Биографический фильм Джеймса Мэнголда "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", который рассказывает о легендарном музыканте Бобе Дилане, также получил признание на этой престижной премии, получив 4 номинации. Это подтверждает высокую оценку качества исполнения ролей, а также драматургии и общей концепции картины, которая касается важных моментов жизни этой культовой личности.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Голливуд продолжает демонстрировать толерантность к российским актерам, и Юрий Борисов получил номинацию за роль в фильме "Анора" как лучший актер второго плана.
Список номинантов на премию SAG Awards 2025
Лучший мужская главная роль:
- Эдриен Броуди, "Бруталист"
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
- Дэниел Крейг, "Квир"
- Колман Доминго, "Синг-Синг"
- Ральф Файнс, "Конклав"
Лучшая женская главная роль:
- Памела Андерсон, "Последняя танцовщица"
- Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон, "Анора"
- Деми Мур, "Субстанция"
Лучший актер второго плана:
- Джонатан Бейли, "Wicked: Чародейка"
- Юрий Борисов, "Анора"
- Киран Калкин, "Настоящая боль"
- Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"
- Джереми Стронг, "Ученик. История Трампа"
Лучшая актриса второго плана:
- Моника Барбаро, "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"
- Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица"
- Даниэль Дедуайлер, "Уроки фортепиано"
- Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"
- Зои Салдана, "Эмилия Перес"
Лучший актер телевидения:
- Хавьер Бардем, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"
- Коллин Фаррелл, "Пингвин"
- Ричард Хэдд, "Оленя"
- Кевин Клайн, "Дисклеймер"
- Эндрю Скотт, "Рипли"
Лучшая актриса телевидения:
- Кэти Бейтс, "Великий Лиллиан Холл
- Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"
- Джоди Фостер, "Настоящий детектив"
- Лили Глэдстоун, "Под мостом"
- Кристин Милиоти, "Пингвин"
Лучший актер драматического сериала:
- Таданобу Асано, "Шёгун"
- Джефф Бриджес, "Старик"
- Герри Олдман, "Медленные лошади"
- Эдди Рейдмэйн, "День шакала"
- Хироюки Санада, "Шёгун"
Лучшая актриса драматического сериала:
- Кэти Бейтс, "Мэтлок"
- Никола Кулан, "Бриджертоны"
- Эллисон Дженни, "Дипломат"
- Кэри Расселл, "Дипломат"
- Анна Саваи, "Шёгун"
Лучший актер комедийного сериала:
- Адам Броуди, "Никто этого не хочет"
- Тед Дэнсон, "Человек изнутри"
- Гаррисон Форд, "Терапия"
- Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
Лучшая актриса комедийного сериала:
- Кристен Белл, "Никто этого не хочет"
- Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"
- Лиза Колон-Зайас, "Медведь"
- Айо Эдебири, "Медведь"
- Джин Смарт, "Хитрости"