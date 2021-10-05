В новом промо "Вечных" показали первую в истории Marvel ЛГБТК+ семью

Создатели фильма за месяц до премьеры "Вечных" решили порадовать фанатов еще одним промо роликом. В главных ролях снялись Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.

Что показали в новом промо самого ожидаемого фильма осени

В промо ролике главная героиня Тена, которую сыграла Анджелина Джоли, объясняет, почему Вечные прилетели на Землю и почему так долго были в стороне от людей. В нем еще раз повторяют, что команда супергероев призвана защищать человечество, а также шутят о том, что один из них не носит плащ.

Читайте также Чем удивил сеть украинский трейлер эпической истории "Вечных"

На кадрах можно увидеть первую в истории киновселенной Marvel ЛГБТК+ семью: Фастоса в исполнении Брайана Тайри Генри, его супруга Хааза Слеймана и их сына, который в видео рассказывает, что видел по телевизору Икариса. Муж Фастоса, по профессии архитектор, в эпизоде ​​молчит.

Вместо того, чтобы зацикливаться на этом (ЛГБТК+ семье – Screen Rant) или делать центром внимания, к этому относятся по-будничному, как к привычному повседневному явлению, каким оно и есть,

– отметили в Screen Rant.

Кроме семьи Фастоса, в видео показывают Гильгамеш, который использует свои силы в борьбе с девиантами – существами, от которых группа бессмертных суперлюдей оберегает человечество.

"Вечные" 2021: смотрите новый промо ролик

Интересно Студия Marvel рассекретила даты премьер своих полнометражных проектов до 2024 года

Кто такие Вечные

Вечные – раса суперлюдей, которая создала разумную жизнь на Земле. На протяжении тысячи лет они скрывались от человечества, тайно защищая его от девиантов. Овладеть такими мощными силами им помог вождь Кронос, который проводил эксперименты и сделал вечных мощными и бессмертными. Главный враг Мстителей Танос – тоже вечный, поскольку он внук Кроноса.

Актерский состав фильма "Вечные"

Анджелина Джоли ("Колдунья: Повелительница тьмы")

Ричард Мэдден ("1917"),

Сальма Хайек ("Телохранитель жены киллера")

Кумейл Нанджиани ("Дулитл", "Махач учителей")

Джемма Чан ("Капитан Марвел")

Режиссером эпической истории стала Хлои Чжао – режиссер фильма "Земля кочевников" (Nomadland), которая на Оскаре 2021 одержала победу в номинации за лучшую режиссерскую работу. Премьера "Вечных" состоится 4 ноября 2021 года.