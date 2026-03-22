Что украинцы сейчас обожают на Netflix: эти фильмы достойны вашего внимания
На Netflix вышло сразу несколько новых фильмов, которые уже полюбились украинцам. Среди них есть отечественная комедия, которая произвела настоящий фурор в кинотеатрах.
Подробнее о фильмах, которые обожают на Netflix, рассказываем в материале 24 Канала.
Какие фильмы сейчас популярны на Netflix?
"Ну мам"
Рейтинг IMDb: 6.4
Эта украинская комедия наделала шума в кинотеатрах, а теперь доступна для просмотра онлайн. Евгений Таллер собрал в этой ленте самых звездных украинских актеров, среди которых Ада Роговцева и Ахтем Сеитаблаев, и рассказал истории, которые близки каждому.
Фильм рассказывает об отношениях матерей и детей в разные периоды – от детства до взрослой жизни. Это трогательная семейная история о ценности, принятия, любви и независимости.
"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма
"Острые козырьки: Бессмертный"
Рейтинг IMDb: 6.9
На днях состоялась премьера самой ожидаемой криминальной драмы с Киллианом Мерфи в главной роли – "Острые козырьки: Бессмертный". Действия фильма разворачиваются в 1940-х годах, на фоне Второй мировой войны, после шестого сезона сериала "Острые козырьки".
Прошлое Томми Шелби напоминает о себе, но любимец публики готов противостоять новым испытаниям и угрозам.
"Острые козырьки: Бессмертный": смотрите онлайн трейлер фильма
Что еще интересного посмотреть на Netflix?
- "Той ночью" (мини-сериал). По запутанный трилле на основе романа Джиллиан Макаллистер, где сестры Арбиса готовы на все ради друг друга, даже похоронить тело во время тропического отпуска.
- "Динозавры" (мини-сериал). Эпический документальный сериал, охватывающий 165 миллионов лет существования динозавров на Земле и рассказывает о процессах, которые повлияли на их развитие.
- "Двойное обвинение" (фильм). Женщину несправедливо осудили за убийство своего мужа. Находясь в тюрьме, она узнает, что муж на самом деле жив, и планирует месть.