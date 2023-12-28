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Рекомендуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Новогодняя смена"

Год: 2023

Жанр: Комедийный детектив

Главный герой – молодой полицейский Остап Мазур – узнает, что в канун Нового года будет дежурить вместе со своим будущим тестем – Юрием Богдановичем Коваленко. Мужчинам трудно найти общий язык, ведь отец не хочет, чтобы его красавица дочь Лана выходила замуж за полицейского, но считает Остапа недостойным его.

Но неожиданно Лана попадает в беду. Мужчинам придется найти общий язык и объединиться, чтобы спасти Лану, людей и праздники. Кстати, у них появляется умный четырехлапый помощник – пес-самоид, по имени Щедрик. Справятся ли полицейские, которым придется противостоять жестоким преступникам?

Премьерный показ фильма состоится 7 января в 18.00 на телеканале ICTV2. Кстати, это единственный фильм, снятый на украинском телевидении к предстоящим праздникам 2024 года.

"Новогодняя смена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливого Рождества"

Год: 2019

Жанр: Мелодрама

Кейт мечтает стать певицей, но вместо этого работает эльфом в рождественском магазине. И каждое Рождество она чувствует депрессию, потому что уже не верит ни в себя, ни в чудеса. Она "успокаивает" себя спиртным, ссорится с мамой и своими друзьями, и не понимает, как жить дальше. Но однажды у магазина она видит странного парня, по имени Том, который впоследствии просто перевернет его жизнь с ног на голову!

В фильме – яркий каст: в главной роли – Мать Драконов – Эмили Кларк, а также Генри Голдинг, Эмма Томпсон, Мишель Ео и другие. Кстати, сценарий написала Эмма Томпсон, а на эту историю ее вдохновила музыка Джорджа Майкла и композиция "Last Christmas".

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лютая ночка"

Год: 2022

Жанр: Комедийный боевик, фэнтези

Санта-Клаус не в лучшей своей форме, кажется, что работа его жизни никому не нужна. Но его неожиданно вызывают по старушке - и Санта отправляется в городок Гринвич в Коннектикуте.

Там происходит что-то странное: воры ворвались в дом богатой семьи и угрожают им. Наш добрый Санта решает помочь семье, разобравшись с плохими ребятами. Посмотрите, как круто у него это выходит, ведь в роли Клауса – Дэвид Гарбор!

Фильм стоит посмотреть тем, кто любит кинохит "Крепкий орешек", правда – в "Феврале" авторы нашли место и для настоящей новогодней магии.

"Лютая ночка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сладкий рождественский роман"

Год: 2019

Жанр: Ромком

Голли имеет редкую профессию – девушка работает кулинарным стилистом. Когда она возвращается в родной городок на Рождество, узнает, что Лоретта, владелица ее любимой пекарни, ищет себе замену. Голли решает поучаствовать в соревновании, она уже видит себя победительницей, но на ее дороге появляется очень талантливый пекарь Брэд…

Между двумя одаренными кулинарами начинается настоящее соперничество. Кто победит? Авторам этого хорошего фильма удалось передать вкусные ароматы рождественских блюд.

"Сладкий рождественский роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сторожевые галактики: Праздничный спецвыпуск"

Год: 2022

Жанр: Приключения, комедия, фэнтези

Команда Часовых Галактики отправляется на Землю, чтобы разыскать Кевина Бэйкона, героя детства Квилла. Они прибывают в Лос-Анджелес, находят дом Бэйкона, но не понимают, что мужчина – не герой, а только звезда кино. Конечно, Кевин напуган и пытается убежать, а сумасшедшая парочка часовых устраивает в его доме настоящий беспорядок… Впоследствии, когда все недоразумения уладятся, Стражу наконец встретят Рождество.

Премьера блокбастера состоялась год назад, и если вы не успели посмотреть – сделайте это сейчас. И критики, и зрители высоко оценили фильм.

"Сторожевые галактики: Праздничный спецвыпуск": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незабываемое Рождество"

Год: 2022

Жанр: Ромком

Сьерра – наследница модного лыжного курорта, попадает в передрягу – падает с вершины горы. К счастью, девушка остается почти здоровой… Она приходит в себя в клинике, но ничего о себе не помнит. Джек, владелец небольшой гостиницы, берет девушку под свою опеку, а врачи считают, если она будет делать повседневные дела, то ее память скорее восстановится.

Так Сьерра остается в простой семье, где люди любят и помогают друг другу. Но однажды девушку находят ее папа и жених – и Сьерра вспоминает, кто она на самом деле…

Критики из Rotten Tomatoes назвали ленту одним из лучших рождественских фильмов последних лет, отметив успешное возвращение на экраны выступившей в главной роли звезды Линдсей Логан.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество кота Боба"

Год: 2020

Жанр: Мелодрама

Эта история основана на реальных событиях. Музыкант и писатель Джеймс Боуэн действительно жил на улицах Лондона и был наркозависимым. Но встреча с рыжим котом Бобом полностью изменила жизнь мужчины. Перед Рождеством Джеймс пытается немного заработать, а он еще должен доказать службам защиты животных, что Боб – это его кот, и с ним все хорошо.

Фильм снят по всемирно известному бестселлеру "Уличный кот, по имени Боб", Джеймса Боуэна сыграл Люк Тредевей, Боба – сам кот Боб.

"Рождество кота Боба": смотрите онлайн трейлер фильма