Сыну канадской певицы Граймс и одного из самых богатых людей мира Илона Маска исполнилось 8 месяцев. Звездные родители показали новые фото мальчика и его стрижку в стиле сериала "Последнее королевство".

Источник: Инстаграм Grimes

Илон Маск и Граймс нечасто радуют поклонников новыми снимками своего сына, которого пара назвала X AE A-Xii. Однако на днях артистка сделала исключение и опубликовала в инстаграм-сторис фото своего отпрыска.

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На кадрах было видно, как звездная мамочка делает стрижку 8-месячному малышу, когда X AE A-Xii игрался своими игрушками в ванной. А уже на втором фото Граймс показала новый имидж сына, вдохновение для которого она черпала из любимого сериала "Последнее королевство".

Не уверена, что прическа получилась удачной, но он теперь викинг,

– написала певица.

В то же время лицо ребенка Граймс, как и Илон Маск, тщательно скрывают от прессы. На новых фото мальчик сидел так, что не было видно его лица, или же его прикрывал эмодзи, выбранный звездной мамочкой.



Новая стрижка сына Илона Маска и певицы Граймс / Фото Instagram / @grimes

Почему Илон Маск выбрал необычное имя для сына

Сына певица Граймс родила в мае 2020 года. Звездная пара выбрала для мальчика необычное имя-X AE A-Xii, которое соединило название неизвестной переменной, эльфийского слова, означающего искусственный интеллект, а также название любимого самолета. Дома малыша ласково называют иксом.

Это уже 6-ый потомок Илона Маска. С певицей Граймс знаменитый изобретатель и основатель Space X строит отношения уже 3 года.

"Последнее королевство": коротко о сериале

Любимым сериалом Граймс является "Последнее королевство", новые серии которого презентовали в апреле 2020 года. Лента рассказывает о событиях 872 года. Тогда королевства, объединенные в Англию, захватывали новые территории. Не поддались им только земли короля Альфреда.

На фоне этих событий проходит жизнь главного героя Утреда, который в детстве попал в плен к датчанам и воспитывался там по всем традициям. Когда же парень вырастает, должен сделать непростой выбор: выбрать землю, где он родился, или встать на защиту тех, кто его воспитывал.

"Последнее королевство": смотрите трейлер