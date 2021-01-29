Криминальный экшн "Афера Оливера Твиста" презентуют в кинотеатрах Украины 18 февраля 2021 года. Сейчас в сети опубликовали захватывающий трейлер, в котором можно увидеть 23-летнего сына Джуда Лоу Раффа.

Источник: 24 канал

Режиссером ленты "Афера Оливера Твиста" выступил Мартин Оуэн. Ему удалось пригласить на съемки топовых и перспективных актеров Голливуда, которые безупречно воплотили на экранах криминальную историю. Пока до премьеры фильма остается меньше месяца, предлагаем ознакомиться с этой новинкой кино.

Смотрите также Фильмы на выходные: зрелищные боевики, которые понравятся любителям экшна

"Афера Оливера Твиста": сюжет

Всем хорошо известна книга Чарльза Диккенса "Приключения Оливера Твиста". Именно она стала источником вдохновения для создания зрелищного экшна, фрагменты которого уже показали в трейлере.

По сюжету, молодой и талантливый художник развлекается в Лондоне тем, что рисует свои работы там, где их точно заметят. Случайно его творчество заинтересовывает банду, которая планирует дерзкое ограбление. Главный герой приобщается к ворам и разрабатывает с ними хитрый план, как стащить одну из самых дорогих картин мира и при этом не умереть.

"Афера Оливера Твиста": смотрите трейлер

Актеры ленты

Не меньшее любопытство вызывает и актерский состав "Аферы Оливера Твиста". Главные роли здесь получили:

Рафф Лоу

Рита Ора

Майкл Кейн

Лина Хиди

Ноэль Кларк и другие.

Интересно, что эти съемки разожгли чувства у исполнителей главных ролей – Раффа Лоу и Риты Оры. Однако пара не долго встречалась и спустя несколько недель романа объявила о разрыве.