Сину канадської співачки Граймс та одного з найбагатших людей світу Ілона Маска виповнилось 8 місяців. Зіркові батьки показали нові фото хлопчика та його стрижку у стилі серіалу "Останнє королівство".

Джерело: інстаграм Grimes

Ілон Маск та Граймс не часто радують прихильників новими знімками свого сина, якого пара назвала X AE A-Xii. Однак днями артистка зробила виняток та опублікувала в інстаграм-сторіс світлини свого нащадка.

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На кадрах було видно, як зіркова матуся робить стрижку 8-місячному малюку, коли X AE A-Xii грався своїми іграшками у ванній. А вже на другому фото Граймс показала новий імідж сина, натхнення для якого вона черпала з улюбленого серіалу "Останнє королівство".

Не впевнена, що зачіска вийшла вдалою, але він тепер вікінг,

– написала співачка.

Водночас обличчя нащадка Граймс, як і Ілон Маск, ретельно приховують від преси. На нових фото хлопчик сидів так, що не було видно його лиця, або ж його прикривав емоджі, вибраний зірковою матусею.



Нова стрижка сина Ілона Маска і співачки Граймс / Фото Instagram / @grimes

Чому Ілон Маск обрав незвичне ім'я для сина

Сина співачка Граймс народила у травні 2020 року. Зіркова пара обрала для хлопчика незвичне ім'я – X AE A-Xii, яке поєднало назву невідомої змінної, ельфійського слова, що означає штучний інтелект, а також назву улюбленого літака. Вдома малюка лагідно називають Іксом.

Це вже 6-ий нащадок Ілона Маска. Зі співачкою Граймс знаменитий винахідник і засновник Space X будує стосунки вже 3 роки.

"Останнє королівство": коротко про серіал

Улюбленим серіалом Граймс є "Останнє королівство", нові серії якого презентували у квітні 2020 року. Стрічка розповідає про події 872 року. Тоді королівства, об'єднані в Англію, загарбували нові території. Не піддались їм тільки землі короля Альфреда.

На фоні цих подій проходить життя головного героя Утреда, який у дитинстві потрапив у полон до данців та виховувався там за всіма традиціями. Коли ж хлопець виростає, мусить зробити непростий вибір: обрати землю, де він народився, чи стати на захист тих, хто його виховував.

"Останнє королівство": дивіться трейлер