Новые кадры продолжения "Ведьмака": горная крепость Каэр Морхен и эпическая тренировка Геральта

Стриминговая платформа Netflix показала кадры из первых серий второго сезона "Ведьмака". В сети опубликовали несколько десятков кадров первого и второго эпизодов: с Цири, Геральтом, Йеннифэр, ведьмаками и членами ложи волшебников.

Что показали на новых кадрах

В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть практически всех ведьмаков, которые собрались в Каэр Морхене, и рассмотреть Франческу Финдабайр. Во втором сезоне "Ведьмака" колдунью играет актриса Месия Симсон.

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Геральт и Цири: первый эпизод

В первом эпизоде адаптируют культовый рассказ "Зерно правды", но здесь будет и другой контент. В этом эпизоде Цири получит свое новое белое платье, прежде чем достигнет Каэр Морхена.

Вильгефорц и колдуны: первый эпизод

Вторая половина первого эпизода нового сезона покажет нам Йеннифэр и других магов сразу после битвы при Содден-Хилле. Здесь мы видим Тиссаю, Вильгефорца, но Йеннифэр на тот момент уже схвачена.

Ложа волшебниц: второй эпизод

Второй эпизод второго сезона наконец представит Франческу Финдабайр, которую играет Месия Симсон. Мы также увидим, как Йеннифэр применит заклинание, возможно, во время борьбы, чтобы сбежать от своих похитителей.

Каэр Морхен: второй эпизод

Это, вероятно, лучшая часть новых кадров. Волчья стая Каэр Морхена и все, что происходит в эпизоде 2. Мы увидим, как Геральт и Цири прибывают в крепость, мы увидим Весемира, Ламберта, Эскеля и Койона. Также мы увидим тренировки Геральта и то, как они с Цири разговаривают в лаборатории Каэр Морхена. Это будет очень насыщенный эпизод, полный сюрпризов.

Когда выйдет второй сезон сериала "Ведьмак"

Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix уже этой зимой. Дату выпуска шоу объявили в рамках первого дня WitcherCon, фестиваля CD Projekt RED и сервиса Netflix еще летом. Сериал станет доступен для просмотра 17 декабря 2021 года.

Названия эпизодов второго сезона:

Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины");

Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каэр Морхен");

Эпизод 3 – What is Lost ("что утеряно");

Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка");

Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной");

Эпизод 6 – Dear Friend ("Близкий друг");

Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).

Второй сезон – это прямое продолжение истории первого сезона. Геральта и Цири, которые встретились в финале предыдущего сезона, ждут новые приключения и встреча с другими ведьмаками в крепости Каэр Морхен.