Самые ожидаемые научно-фантастические фильмы 2021 года

Если вы любите истории об инопланетянах, роботах или путешествиях во времени, то среди научно-фантастических кинопремьер в 2021 году точно найдете фильм по своему вкусу. Редакция Кино 24 предлагает заглянуть в другой мир, сформировав подборку впечатляющих и долгожданных премьер.

2020 год был очень похож на научно-фантастический фильм, не так ли? Переживание смертоносной глобальной пандемии привело нас прямо на территорию Заражения и Мировой войны Z. В то время, как пустые полки в продуктовых магазинах и безумие от туалетной бумаги были точно такими, будто с антиутопической драмы или зомби-триллера.

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В 2021 году жанр научной фантастики снова возвращается на экраны, а мы постепенно возвращаемся к привычной жизни: множество фильмов, которые невозможно пропустить, запускают в кинотеатрах и транслируют из дома. Нас ждут высокобюджетные экранизации оригинальных научно-фантастических романов, а также увлекательные оригинальные проекты. Оцените нашу подборку от Редакции Кино 24 и настройтесь на ошеломление.

9 фантастических премьер 2021 года

1. Поступь хаоса

Дата премьеры в Украине: 29 апреля 2021 года

Рейтинг IMDb: 5,7

Оригинальное название: Chaos Walking

Дейзи Ридли и Том Холланд поразят вас главными ролями в этом антиутопическом фильме. Сюжет рассказывает об истории далекой планеты, колонизированной людьми, где все женщины умерли или исчезли, а все мужчины поражены "шумом", загадочной болезнью. В результате этой болезни каждый может слышать мысли друг друга. Когда Виола (Ридли) терпит крушение и приземляется на планету, Тодд (Холланд) с удивлением встречается с первой женщиной, которую он когда-либо видел, а также с первым человеком, не пораженным "шумом".

"Поступь хаоса" 2021: смотрите трейлер

2. Бесконечность

Дата премьеры в Украине: 10 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригинальное название: Infinite

Режиссер Антуан Фукуа возвращается с экранизацией фильма Д. Эрика Майкранца "Записки реинкарнациониста" с Марком Уолбергом и Чиветелом Эджиофором в главных ролях. Уолберг играет Эвана Макколи, который обнаруживает, что его видения на самом деле являются воспоминаниями из его прошлых жизней. Эван считает себя одиноким, пока он не встречает тайное общество, которое примет его в свои ряды, если он сможет доказать, что достойный.

"Бесконечность" 2021: смотрите трейлер

3. Персонаж

Дата премьеры в Украине: 12 августа 2021 года

Оригинальное название: Free Guy

Кто, кроме Райана Рейнольдса, мог возглавить эту черную комедию о кассире в банке, который обнаруживает, что на самом деле он второстепенный персонаж в видеоигре? Благодаря программе, добавленной в игру разработчиками, Гай (Рейнольдс) пробуждается будто в Шоу Трумэна и понимает природу своей реальности. Гай решает вырваться из игры. Удастся ли герою бежать из призрачной реальности?

"Персонаж" 2021: смотрите трейлер фильма

4. Время

Дата премьеры в Украине: 22 июля 2021 года

Оригинальное название: Old

Кинематографический ужас Найта Шьямалана, в котором рассказывают историю об обычной семье, которая приехала отдыхать на тропический остров. Но идиллию нарушают необъяснимые вещи, которые начинают происходить с их телами. Они поняли, что пляж заставляет их быстро стареть, сокращая все их жизни до одного дня.

"Время" 2021: смотрите трейлер фильма

5. Финч

Дата премьеры: 18 августа 2021 года

Оригинальное название: Finch (Bios)

Том Хэнкс играет главную роль в этой постапокалиптической драме в роли больного изобретателя, одного из последних людей, которые остались на опустошенной Земле. Он создает андроида (Калеб Лэндри Джонс), чтобы он заботился о собаке после его смерти. Режиссер Мигель Сапочник обещает первый научно-фантастический фильм со времен "Я – легенда", в котором мы будем рыдать над собакой.

Ждем трейлер.

6. Воспоминания

Дата премьеры в Украине: 19 августа 2021 года

Оригинальное название: Reminiscence

Ник Баннистер (Хью Джекман) живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды он встречает Мэй, и это меняет его жизнь навсегда, ведь она так же неожиданно исчезает. Баннистер пытается найти правду об исчезновении Мэй, в результате он раскрывает жестокий заговор... Теперь перед ним стоит выбор: как далеко он осмелится зайти, чтобы удержать тех, кого любит?

"Воспоминания" 2021: смотрите трейлер фильма

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7. Дюна

Дата премьеры в Украине: 15 сентября 2021 года

Оригинальное название: Dune

Основанный на одноименном научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта. События разворачиваются в далеком будущем в межгалактическом феодальном обществе, где мощные дворянские дома борются за контроль над ресурсами, армиями и планетарной властью. Тимоти Шала играет Пола Атрейдеса, потомка могущественного дома, которому приказано взять под свой контроль Арракис, бесплодную пустынную планету с суровым климатом. Он должен найти и отвоевать единственный природный ресурс, который производит лекарства, которые позволят человечеству разблокировать свой разум для выполнения очень сложных задач. Когда Пол становится возможным мессией, который приведет планету и галактику к новой эре, разворачивается эпическая история войны, измены и мистицизма. Долгожданная лента Дени Вильнева дебютирует также на канале HBO Max.

"Дюна" 2021: смотрите трейлер

8. Охотники за привидениями: Наследники

Дата премьеры в Украине: 11 ноября 2021 года

Оригинальное название: Ghostbusters: Afterlife

Долгожданное продолжение культовой франшизы наконец выходит этой осенью, в котором Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс снова сыграют свои роли из оригинального фильма. Действие сиквела происходит в Оклахоме, где мать-одиночка (Керри Кун) и двое ее детей унаследовали ферму от ее покойного отца, охотника за привидениями Эгона Шпенглера. Когда город поражает серия таинственных землетрясений, дети вместе со своим учителем (которого играет Пол Радд) обнаруживают свою связь с охотниками за привидениями, которые стали чем-то вроде сказки.

"Охотники за привидениями: наследники" 2021: смотрите трейлер

9. Матрица 4

Дата премьеры в Украине: 22 декабря 2021 года

Оригинальное название: Matrix 4

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как мы увидели последний фильм франшизы "Матрица". Но Лана Вачовски возвращается с четвертой частью, в которой примут участие все основные актеры: Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит и, конечно же, сам Нео, Киану Ривз. Сюжет пока неизвестен, но мы с нетерпением ждем трейлер. Учитывая дату премьеры, его стоит ожидать уже в конце лета.