24 Канал предлагает подборку новых сериалов, которые можно посмотреть даже за выходные.

"Бриджертоны", 4 сезон

Количество серий: 4 (26 февраля выйдут следующие 4 эпизода)

Рейтинг IMDb: 7,4

В новом сезоне история развивается вокруг Бенедикта Бриджертона – второго сына в семье. В предыдущих частях зрители видели его страсть к искусству, женщин и даже мужчин. Однако пришло время найти свою любовь и создать семью.

В сериале появится новая героиня, по имени Софи Бек, которая станет фавориткой Бенедикта. Однако есть важный нюанс: на самом деле она домработница у своей мачехи, а не изысканная леди.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

"Как на льду"

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 5,8

В новом сериале соединили спортивный азарт и любовные треугольники. Его сняли по одноименному роману Джениффер Якопелли. В центре сюжета – три сестры Руссо, которые пытаются спасти семейный каток и репутацию династии после смерти матери. Денег не хватает, отец едва сводит концы с концами, поэтому средняя из девушек Адриана решает пойти на риск. Она возвращается к танцам на льду и становится в пару с Брейденом Эллиотом.

Пара начинает делать вид влюбленных, потому что считает, что так сможет привлечь внимание публики. Однако девушка до сих пор испытывает чувства к своему бывшему.

"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала

"Его и ее"

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет детективного триллера основан на одноименном романе британской писательницы Элис Фини.

События происходят в городке Далонега, где произошло жестокое убийство – жена местного бизнесмена получила 40 ножевых ранений. Расследование поручили детективу полиции Джеку Гарперу. На место преступления приезжает телеведущая новостей Анна Эндрюс, которая была на месте преступления в ночь убийства. Но и это еще не все. У журналистки есть общее прошлое с Джеком.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семь циферблатов Агаты Кристи"

Количество серий: 3

Рейтинг IMDb: 6,2

Вечеринка в роскошном поместье заканчивается убийством. За расследование берется молодая аристократка Айлина Брент. Удастся ли молодой особе разгадать тайну, которая скрыта то ли просто под носом, или где-то в глубине дома?

"Семь циферблатов Агаты Кристи": смотрите онлайн трейлер сериала

