К съемкам готовится долгожданное продолжение сериала "Секс в большом городе". И пока авторы проекту держат все детали в секрете, актриса Сара Джессика Паркер подогрела интерес зрителей к этой новинке кино.

Источник: Vanity Fair

Сара Джессика Паркер призналась, что сейчас ведется работа над сценарием новых эпизодов, которые выйдут в сеть под названием And Just Like That. Как она рассказала в интервью Vanity Fair, зрителей ждут новые приключения главных героинь, где Керри, Шарлотта и Миранда покажут свою жизнь во время пандемии коронавируса, новых соцсетей, материнства.

"Для Керри, в которой нет семьи, кроме друзей, что изменилось в профессиональном плане? Как все политические изменения скажутся на ней? Она до сих пор ведет собственную колонку? Написала еще больше книг? Записывает подкаст? Что для нее значит мода сегодня?.. Возлагаю большие надежды на сценаристов, которые все это собираются исследовать", – намекнула на сценарий Сара Джессика Паркер.

Актриса еще раз подтвердила, что ее коллегу Ким Кэтролл не будут заменять четвертой героиней. Сара Джессика Паркер убеждена, что сам Нью-Йорк будет как отдельный герой, ведь именно там пройдут все события новых серий. Появятся и новые персонажи, которые смогут удивить зрителей.

У нас есть Нью-Йорк, он наш четвертый персонаж. Будет множество интересных, других героев, появления которых мы ждем с нетерпением,

– отмечала она.

Что известно о новых сериях "Секс в большом городе"

В декабре 2020 года в западных СМИ распространили информацию о съемках новых эпизодов "Секса в большом города". Тогда инсайдеры заявляли, что к своим ролям вернутся только 3 звезды ленты – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. В то же время Ким Кэтролл, которая играла харизматическую Саманту, отказалась от съемок.

11 января все слухи подтвердили представители HBO Max. По официальным данным, съемки новых эпизодов стартуют весной 2021 года. До конца года планируют выпустить 10 серий с продолжительностью в 30 минут. По сюжету, кроме Керри, Саманты и Шарлотты, перед зрителями предстанут еще 2 героини, одна из которых будет афроамериканкой.

"Смешно, что жизнь в таком "плавильном котле", как Нью-Йорк, изображалось исключительно глазами белых женщин. Саманта не вернется, но мы представим двух новых персонажей, сильных и смелых женщин, которые помогут представить сериал новому поколению зрителей и более точно отразить мир, в котором мы живем. Пришло время показать в шоу лицо и жизни настоящих женщин Нью-Йорка в 2021 году", – отметили инсайдеры The Daily Mail.