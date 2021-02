До зйомок готується довгоочікуване продовження серіалу "Секс і місто". Та поки автори проєкту тримають всі деталі у секреті, актриса Сара Джессіка Паркер підігріла цікавість глядачів до цієї новинки кіно.

Джерело: Vanity Fair

Сара Джессіка Паркер зізналась, що наразі ведеться робота над сценарієм нових епізодів, які вийдуть у мережу з назвою And Just Like That. Як вона розповіла в інтерв'ю Vanity Fair, на глядачів чекають нові пригоди головних героїнь, де Керрі, Шарлотта і Міранда покажуть своє життя в час пандемії коронавірусу, нових соцмереж, материнства тощо.

"Для Керрі, у якої немає сім'ї, крім друзів, що змінилося в професійному плані? Як всі політичні зміни позначаться на ній? Вона досі веде власну колонку? Написала ще більше книг? Записує подкаст? Що для неї означає мода сьогодні?.. Покладаю великі надії на сценаристів, які все це збираються досліджувати", – натякнула на сценарій Сара Джессіка Паркер.

Актриса вкотре підтвердила, що її колегу Кім Кетролл не будуть заміняти четвертою героїнею. Сара Джессіка Паркер переконана, що сам Нью-Йорк буде як окремий герой, адже саме там відбуватимуться всі події нових серій. З'являться і нові персонажі, які зможуть здивувати глядачів.

У нас є Нью-Йорк, він наш четвертий персонаж. Буде безліч цікавих, інших героїв, появи яких ми чекаємо з нетерпінням,

– зазначала вона.

Що відомо про нові серії "Секс і місто"

У грудні 2020 року у західних ЗМІ поширили інформацію про зйомки нових епізодів "Сексу і міста". Тоді інсайдери заявляли, що до своїх ролей повернуться тільки 3 зірки стрічки – Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Водночас Кім Кетролл, яка грала харизматичну Саманту, відмовилась від зйомок.

11 січня всі чутки підтвердили представники HBO Max. За офіційними даними, зйомки нових епізодів стартують навесні 2021 року. До кінця року планують випустити 10 серій з тривалістю в 30 хвилин. За сюжетом, крім Керрі, Саманти і Шарлотти, перед глядачами постануть ще 2 героїні, одна з яких буде афроамериканкою.

"Смішно, що життя в такому "плавильному казані", як Нью-Йорк, зображувалося виключно очима білих жінок. Саманта не повернеться, але ми представимо двох нових персонажів, сильних і сміливих жінок, які допоможуть презентувати серіал новому поколінню глядачів і більш точно відобразити світ, в якому ми живемо. Настав час показати в шоу обличчя і життя справжніх жінок Нью-Йорка в 2021 році", – зазначили інсайдери The Daily Mail.