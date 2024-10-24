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Интересно Имеет высокий рейтинг и множество наград: небанальный турецкий сериал, который удивит сюжетом

"Спасибо, следующий"

Количество серий: 8

Романтический сериал рассказывает о молодой юристке Лейле, которая переживает непростые времена после тяжелого разрыва отношений. С поддержкой друзей она погружается в запутанный мир современных свиданий. Лейле нужно снова научиться доверять, воспринимать отношения как возможность, отпустить прошлое и преодолеть очередные вызовы.

"Спасибо, следующий": смотрите трейлер онлайн

"Другая я"

Количество серий: 16 (2 сезона)

Сериал рассказывает о трех подругах, которым придется столкнуться с различными испытанием. Одна из девушек узнает, что у нее диагностировали рак. Это кардинально меняет не только ее жизнь, но и жизнь всей семьи. И подруги – это та спасительная соломинка, за которую может ухватиться девушка, чтобы пройти все эти трудности. Свежий 2 сезон сериала вышел в этом году.

"Другая я": смотрите трейлер онлайн

"Шахмаран"

Количество серий: 14 (2 сезона)

В центре сюжета – преподавательница Шахсу, которая направляется в Адану, чтобы провести в местном университете курс лекций. Там же она планирует встретиться с дедушкой, которого давно не видела. В увлекательном путешествии Шахсу узнает о загадочных людях, идолом которых является Шахмаран. По мнению этого сообщества, появление Шахсу – это осуществление пророчества.

"Шахмаран": смотрите трейлер онлайн