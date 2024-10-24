Якщо ви хочете дізнатися про новинки серед турецьких серіалів, зверніть увагу на добірку Кіно 24. Вони вже доступні на Netflix та готові вражати навіть найвибагливіших глядачів.

Цікаво Має високий рейтинг і безліч нагород: небанальний турецький серіал, який здивує сюжетом

"Дякую, наступний"

Кількість серій: 8

Романтичний серіал розповідає про молоду юристку Лейлу, яка переживає непрості часи після важкого розриву стосунків. З підтримкою друзів вона занурюється у заплутаний світ сучасних побачень. Лейлі потрібно знову навчитися довіряти, сприймати стосунки як можливість, відпустити минуле та подолати чергові виклики.

"Дякую, наступний": дивіться трейлер онлайн

"Інша я"

Кількість серій: 16 (2 сезони)

Серіал розповідає про трьох подруг, яким доведеться стикнутися з різними випробуванням. Одна з дівчат дізнається, що у неї діагностували рак. Це кардинально змінює не лише її життя, але й життя всієї сім'ї. Та подруги – це та рятівна соломинка, за яку може вхопитися дівчина, щоб пройти всі ці труднощі. Свіжий 2 сезон серіалу вийшов цього року.

"Інша я": дивіться трейлер онлайн

"Шахмаран"

Кількість серій: 14 (2 сезони)

У центрі сюжету – викладачка Шахсу, яка прямує до Адани, щоб провести у місцевому університеті курс лекцій. Там же вона планує зустрітися з дідусем, якого давно не бачила. У захопливій подорожі Шахсу дізнається про загадкових людей, ідолом яких є Шахмаран. На думку цієї спільноти, поява Шахсу – це здійснення пророцтва.

"Шахмаран": дивіться трейлер онлайн