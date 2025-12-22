На любой вкус: какие украинские сериалы увлекают своими небанальными сюжетами

Если вы в поиске интересного сериала на вечер, идеальным вариантом может стать именно украинская лента. Ведь в последнее время в Украине вышло немало действительно интересных сериалов, которые захватывают своим сюжетом и многообразием жанров.

Это кинопроекты на любой вкус. Поэтому в материале 24 Канала мы рассказываем больше об украинских сериалах и их сюжетах, чтобы вы могли выбрать для себя лучший вариант.

Рекомендуем 3 жуткие сериалы 2025 года, которые держат в напряжении до финальных титров

Какие украинские сериалы поражают своими сюжетами?

"Пряча бывшую"

Один из самых новых украинских сериалов, который смело можно рекомендовать, – это лента "Пряча бывшую". Премьера состоялась 26 ноября 2025 года.

Сериал рассказывает о четырех мужчинах-незнакомцах, которые встречаются на похоронах своей общей бывшей – военной, погибшей на фронте. Этот кинопроект – идеальное сочетание черного юмора, детектива, драмы и актуальных событий.

"Пряча бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли исполнили одни из топовых украинских актеров, среди которых Александр Рудинский, Вячеслав Довженко, Артур Логай, Вячеслав Бабенков и другие. Сериал можно посмотреть на Sweet.tv, и он уже имеет достаточно высокие зрительские рейтинги. Поэтому, если вы сомневаетесь, этому сериалу точно стоит дать шанс.

Кстати, ранее мы писали о сериале "Пряча бывшую". Читайте подробности – по ссылке.

Среди сериалов, которые также стоит посмотреть всем, такие ленты:

"Ограниченно пригодны"

"К.О.Д"

"Кофе с кардамоном" 2 сезон

Украинский кинематограф стремительно развивается. Выходит большое количество украинских фильмов и сериалов, которые действительно стоят просмотра. Они разножанровые – драматические, смешные, документальные, детективные. Поэтому каждый сможет найти для себя идеальный вариант.

Впереди много самых семейных праздников в году. Самое время выбрать сериал, который можно посмотреть всей семьей. Поэтому ищите и наслаждайтесь.