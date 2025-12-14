Укр Рус
Кино Сериалы Не лише "Кава з кардамоном": нові українські серіали для ідеальної неділі
14 декабря, 18:56
2

Не только "Кофе с кардамоном": новые украинские сериалы для идеального воскресенья

Мария Примыч
Основные тезисы
  • 1 декабря вышел 2 сезон украинского сериала "Кофе с кардамоном", где главная героиня Анна пытается справиться с жизненными испытаниями после потери мужа.
  • Новые украинские сериалы для просмотра включают "Служба 112", "Хороня бывшую" и "Крепость", каждый из которых имеет уникальные сюжеты, от оперативного реагирования служб спасения до обороны Харькова.

1 декабря вышел долгожданный 2 сезон украинского сериала "Кофе с кардамоном". Это продолжение истории об Анне, которая потеряла мужа, польского шляхтича Адама, и теперь пытается пройти испытания, которые свалились на ее плечи. За сердце женщины борются промышленник Стефан Терлецкий и министр финансов Павел Крушевский.

Какие еще новые украинские сериалы, кроме "Кофе с кардамоном", можно посмотреть в это воскресенье, расскажет 24 Канал. Посвятите сегодняшний вечер отдыху, чтобы набраться сил перед рабочей неделей.

Тоже интересно 5 топовых сериалов, которые точно понравятся поклонникам ленты "Люпен"

Какие украинские сериалы посмотреть в воскресенье?

"Служба 112"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 16
  • Рейтинг IMDb: –

Это история о новом подразделении, которое создали для оперативного совместного реагирования служб спасения. Спасатели, полицейские и парамедики теперь вместе выезжают на вызовы, которые принимает Служба 112.

"Служба 112": смотрите онлайн анонс сериала

"Хороня бывшую"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 10
  • Рейтинг IMDb: 8.1/10

В сериале рассказывается, о четырех незнакомцах, которые встречаются на похоронах военной, которая погибла на войне. Она – их общая бывшая. Мужчины приходят в любимый бар девушки и вспоминают ее.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Крепость"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 4
  • Рейтинг IMDb: 6.4/10

В сериале показана оборона Харькова в начале полномасштабного вторжения. Его создали на основе рассказов военных, волонтеров и жителей героического украинского города.

Обычные харьковчане – менеджеры, учителя, водители, бармены, повара объединились, чтобы защитить родной город. Прототипы главных героев – бойцы спецподразделения ГУР "Кракен".

"Крепость": смотрите онлайн 1 серию сериала