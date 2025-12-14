Не только "Кофе с кардамоном": новые украинские сериалы для идеального воскресенья
- 1 декабря вышел 2 сезон украинского сериала "Кофе с кардамоном", где главная героиня Анна пытается справиться с жизненными испытаниями после потери мужа.
- Новые украинские сериалы для просмотра включают "Служба 112", "Хороня бывшую" и "Крепость", каждый из которых имеет уникальные сюжеты, от оперативного реагирования служб спасения до обороны Харькова.
1 декабря вышел долгожданный 2 сезон украинского сериала "Кофе с кардамоном". Это продолжение истории об Анне, которая потеряла мужа, польского шляхтича Адама, и теперь пытается пройти испытания, которые свалились на ее плечи. За сердце женщины борются промышленник Стефан Терлецкий и министр финансов Павел Крушевский.
Какие еще новые украинские сериалы, кроме "Кофе с кардамоном", можно посмотреть в это воскресенье, расскажет 24 Канал. Посвятите сегодняшний вечер отдыху, чтобы набраться сил перед рабочей неделей.
Какие украинские сериалы посмотреть в воскресенье?
"Служба 112"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: –
Это история о новом подразделении, которое создали для оперативного совместного реагирования служб спасения. Спасатели, полицейские и парамедики теперь вместе выезжают на вызовы, которые принимает Служба 112.
"Служба 112": смотрите онлайн анонс сериала
"Хороня бывшую"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 10
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В сериале рассказывается, о четырех незнакомцах, которые встречаются на похоронах военной, которая погибла на войне. Она – их общая бывшая. Мужчины приходят в любимый бар девушки и вспоминают ее.
"Хороня бывшую": смотрите онлайн 1 серию сериала
"Крепость"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
- Рейтинг IMDb: 6.4/10
В сериале показана оборона Харькова в начале полномасштабного вторжения. Его создали на основе рассказов военных, волонтеров и жителей героического украинского города.
Обычные харьковчане – менеджеры, учителя, водители, бармены, повара объединились, чтобы защитить родной город. Прототипы главных героев – бойцы спецподразделения ГУР "Кракен".
"Крепость": смотрите онлайн 1 серию сериала