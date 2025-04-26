Кино 24 подготовило для вас подборку самых новых украинских сериалов, от которых невозможно оторваться. Поэтому готовьте вкусности, включайте новые работы с любимыми актерами и наслаждайтесь просмотром.

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"Любовь и пламя"

На днях состоялся финал 16-серийной остросюжетной мелодрамы, которая посвящена нашим спасателям. Ленту снимали во время полномасштабной войны, поэтому в ней показаны реальные ситуации, с которыми работникам ГСЧС приходится бороться в то время, когда Россия обстреливает мирные украинские города. Конечно же, не обошлось без любовной линии, которой пронизана вся история.

"Любовь и пламя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Домик на счастье", 6 сезон

Этот сериал уже стал одним из самых рейтинговых в Украине, поэтому зрители всегда с нетерпением ждут новый сезон. В продолжении легендарной истории жителей Сеньковки показана новая симпатия Макса – Даша. Конечно же, в новом сезоне есть любимые герои со своими колоритными фразочками и харизмой – Вася и Любаня, а также Наташа и Маша, которые продолжают бороться за сердце Макса.

"Домик на счастье", 6 сезон: смотрите онлайн 1 серию

"Ключи от правды"

Эта 24-серийная драма стала одной из самых популярных премьер весны. Главная героиня – следователь Валерия, жизнь которой идет наперекосяк после трагической гибели брата. Девушка уверена, что это было убийство, а не несчастный случай, поэтому на расследование этого дела направляет все силы. Она стремится не только узнать правду и найти виновного, но и восстановить честь родного человека.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 серию