Кіно 24 підготувало для вас добірку найновіших українських серіалів, від яких неможливо відірватися. Тож готуйте смаколики, вмикайте нові роботи з улюбленими акторами та насолоджуйтесь переглядом.

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"Кохання та полум'я"

Днями відбувся фінал 16-серійної гостросюжетної мелодрами, яка присвячена нашим рятувальникам. Стрічку знімали під час повномасштабної війни, тож у ній показані реальні ситуації, з якими працівникам ДСНС доводиться боротися у той час, коли Росія обстрілює мирні українські міста. Звісно ж, не обійшлося без любовної лінії, якою пронизана вся історія.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Будиночок на щастя", 6 сезон

Цей серіал вже став одним з найрейтинговіших в Україні, тож глядачі завжди нетерпляче чекають на новий сезон. У продовженні легендарної історії жителів Сеньківки показана нова симпатія Макса – Даша. Звісно ж, у новому сезоні є улюблені герої зі своїми колоритними фразочками та харизмою – Вася і Любаня, а також Наталка і Маша, які продовжують боротися за серце Макса.

"Будиночок на щастя", 6 сезон: дивіться онлайн 1 серію

"Ключі від правди"

Ця 24-серійна драма стала однією з найпопулярніших прем'єр весни. Головна героїня – слідча Валерія, життя якої йде шкереберть після трагічної загибелі брата. Дівчина впевнена, що це було вбивство, а не нещасний випадок, тож на розслідування цієї справи спрямовує всі сили. Вона прагне не лише дізнатися правду й знайти винного, а й відновити честь рідної людини.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 серію