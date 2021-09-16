"Ножи наголо 2": завершились съемки детективного фильма с Дэниелом Крейгом
Источник:твитер Раяна Джонсона
Голливудская лента "ножи наголо 2" (Knives Out), которая выйдет на стриминге Netflix уже в 2022 году, завершила съемочный процесс. Роль главного детектива фильма исполнила знаменитая звезда "бондианы" Дэниел Крейг.
Отметим, что первая часть "Ножи наголо" вышла в 2019 году и получила потрясающий успех. В черной комедийной ленте рассказывалось о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опрашивал всех членов семьи, которые могли иметь "зуб" на своего пожилого родственника. Режиссером ленты стал Райан Джонсон, и для нового фильма он придумал новое расследование.
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Мужчина остался снимать вторую часть фильма, права на который перекупил сервис Netflix за 450 миллионов долларов. О завершении съемок он сообщил в своем твиттере 13 сентября.
"Мы только что закончили работу над следующей загадкой Бенуа Блана, а еще я, наконец, посмотрел "Аннетт" и, черт возьми, это потрясающе. Выражаю искреннюю любовь и благодарность нашей невероятной команде, актерам и Леос Караксу!" – написал режиссер.
Кто сыграет во второй части "Ножи наголо"?
- Дэниел Крейг
- Дэйв Батиста
- Эдвард Нортон
- Жанель Моне
- Кэтрин Хан
- Кейт Хадсон
- Джессика Хенвик и другие.
Отметим, что о старте съемок фильма сообщили в конце июня 2021 года. Тогда же кинопроизводители показали первые кадры с ленты.