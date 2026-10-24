Сестры Сумские снова снимутся вместе: начались съемки украинской комедии "Ну, мам 2"

Как сообщает 24 Канал, в Украине официально начались съемки семейной комедии "Ну, мам 2". В сиквеле появятся известные украинские актрисы, в частности сестры Ольга и Наталья Сумские, которые вновь будут работать вместе на съемочной площадке.

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Что известно о фильме "Ну мам 2"

Первая часть комедии вышла в январе 2026 года и собрала в кинотеатрах более 428 тысяч зрителей. Похоже, истории о материнской любви, гиперопеке и детях, которые даже в сорок лет остаются для мамы маленькими, пришлись украинцам по душе.



Фильм "Ну мам 2" /Фото "Киевфильм"



В продолжении создатели обещают что еще больше жизненных ситуаций. Зрители увидят истории о подростковом бунте, конфликтах между поколениями, давних обидах, семейных тайнах и мамах, которые наконец решают вспомнить о своих мечтах. Причем сценарий частично вдохновлен реальными историями украинцев.

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Продюсер и автор идеи Евгений Таллер рассказал, что после успеха первого фильма не спешил сразу запускать продолжение. Вместо этого он прочитал более 300 личных историй об отношениях детей с матерями.

После успеха первой части мы почти сразу начали обсуждать продолжение, но я сознательно взял паузу. Для меня было принципиально важно не снимать вторую часть только из-за коммерческого успеха первой. Мы вернулись к этому проекту только тогда, когда убедились, что нам действительно есть что сказать зрителю. Продолжение – это всегда большая ответственность и более высокие ожидания. Поэтому, прежде чем приступить к работе над сценарием, мы искали темы и эмоции, ради которых стоит вернуться. Огромным источником вдохновения стали сами люди: я прочитал более 300 личных историй об отношениях детей с мамами, и многие из этих признаний помогли определить основные акценты будущего фильма. Я искренне верю, что "НУ МАМ 2" найдет не меньший отклик и имеет все шансы превзойти первую часть, – комментирует продюсер и автор идеи Евгений Таллер.

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Кто сыграет в "Ну мам 2" и когда состоится премьера

Одной из главных неожиданностей стало участие сестер Ольги и Натальи Сумских. Также в картине снимутся Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Екатерина Кузнецова, Дарья Петрожицкая, Лариса Руснак, Остап Ступка, Владимир Кравчук, Виктор Жданов, Александр Ярема и другие украинские актеры. Кроме того, создатели анонсировали возможное появление группы Ziferblat.

Премьера "Ну мам 2" запланирована на 4 марта 2027 года.

Ранее кинопродюсер этой же картиныпорекомендовал фильмы, которые произвели на него большое впечатление.