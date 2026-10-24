Сестри Сумські знову знімуться разом: стартували зйомки української комедії "Ну мам 2"

Як повідомляє 24 Канал, в Україні офіційно стартували зйомки сімейної комедії "Ну мам 2". У продовженні з'являться відомі українські актори, зокрема сестри Ольга та Наталя Сумські, які знову працюватимуть разом на знімальному майданчику.

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Що відомо про фільм "Ну мам 2"

Перша частина комедії вийшла в січні 2026 року та зібрала у кінотеатрах понад 428 тисяч глядачів. Схоже, історії про материнську любов, гіперопіку та дітей, які навіть у сорок років залишаються для мами маленькими, українцям припали до душі.



Фільм "Ну мам 2" / Фото Київфільм



У продовженні творці обіцяють ще більше життєвих ситуацій. Глядачі побачать історії про підлітковий бунт, конфлікти між поколіннями, давні образи, сімейні таємниці та мам, які нарешті вирішують згадати про власні мрії. Причому сценарій частково надихнули реальні історії українців.

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Продюсер та автор ідеї Євген Таллер розповів, що після успіху першого фільму не поспішав одразу запускати продовження. Натомість він прочитав понад 300 особистих історій про стосунки дітей із матерями.

Після успіху першої частини ми майже одразу почали обговорювати продовження, але я свідомо взяв паузу. Для мене було принципово важливо не знімати другу частину лише через комерційний успіх першої. Ми повернулися до цього проєкту тільки тоді, коли переконалися, що нам дійсно є що сказати глядачеві. Продовження – це завжди більша відповідальність і вищі очікування. Тому перш ніж розпочати роботу над сценарієм, ми шукали самі теми та емоції, заради яких варто повертатися. Величезним джерелом натхнення стали самі люди: я прочитав понад 300 особистих історій про стосунки дітей із мамами, і багато з цих зізнань допомогли знайти головні акценти майбутнього фільму. Я щиро вірю, що "НУ МАМ 2" відгукнеться не менше й має всі шанси перевершити першу частину– прокоментував продюсер та автор ідеї Євген Таллер.

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Хто зіграє у "Ну мам 2" та коли прем'єра

Однією з головних несподіванок стала участь сестер Ольги та Наталі Сумських. Також у стрічці знімуться Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Дар'я Петрожицька, Лариса Руснак, Остап Ступка, Володимир Кравчук, Віктор Жданов, Олександр Ярема та інші українські актори. Крім того, творці анонсували можливу появу гурту Ziferblat.

Прем'єра "Ну мам 2" запланована на 4 березня 2027 року.

Раніше кінопродюсер цієї ж стрічки порадив фільми, які його вразили.