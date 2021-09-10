Новый фильм Нолана

Английский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан ведет переговоры с кинокомпаниями относительно своего нового проекта. Он разрабатывает ленту о периоде 40-х годов 20 века.

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Новый фильм режиссера будет касаться переломного момента Второй мировой войны – разработки атомной бомбы физиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером в рамках Манхэттенского проекта.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Интересно, что фильм Нолана "Дюнкерк", который советует Квентин Тарантино, также касается второй мировой.

Другие подробности нового проекта Кристофера Нолана неизвестны. В сети поговаривают, что главного героя в фильме может сыграть Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало".

Кристофер Нолан ищет другие варианты киностудий