Новий фільм від Нолана

Англійський кінорежисер та сценарист Крістофер Нолан веде переговори з кінокомпаніями стосовно свого нового проєкту. Він розробляє стрічку про період 40-х років 20 століття.

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Новий фільм режисера стосуватиметься переломного моменту Другої світової війни – розробку атомної бомби фізиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером у межах Манхеттенського проєкту.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Цікаво, що фільм Нолана "Дюнкерк", якого радить Квентін Тарантіно, також стосується Другої світової.

Інші подробиці нового проєкту Крістофера Нолана невідомі. У мережі подейкують, що головного героя у фільмі може зіграти Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок".

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