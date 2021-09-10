Новий фільм від Нолана
Англійський кінорежисер та сценарист Крістофер Нолан веде переговори з кінокомпаніями стосовно свого нового проєкту. Він розробляє стрічку про період 40-х років 20 століття.
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Новий фільм режисера стосуватиметься переломного моменту Другої світової війни – розробку атомної бомби фізиком-теоретиком Робертом Оппенгеймером у межах Манхеттенського проєкту.
Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing
Інші подробиці нового проєкту Крістофера Нолана невідомі. У мережі подейкують, що головного героя у фільмі може зіграти Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок".
Крістофер Нолан шукає інші варіанти кіностудій
- Сценарій нового фільму режисера читають вже кілька великих студій та ведуть переговори з Ноланом. Все це попри те, що останні його фільми знімала тільки Warner Bros.
- Ймовірною причиною є те, що минулого року Крістофер Нолан мав конфлікт з компанією.
- Через пандемію Warner Bros. самостійно прийняла рішення презентувати стрічки як в кінотеатрах, так і на стрімінговій платформі HBO Max.
- Режисер розкритикував такий експеримент студії. Він заявив, що це неактуально, адже люди однаково повернуться до кінотеатрів.
- "Це не дуже раціональне ділове рішення, як і спосіб, яким це зробили – вони не повідомили ні одному з режисерів чи жодним зіркам кіно, які брали участь у цих проєктах на 2021 рік…" – зауважив Нолан.